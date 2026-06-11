Udany start reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Będzie kolejna wygrana?

Polscy siatkarze, obrońcy tytułu Ligi Narodów, z impetem rozpoczęli nowy sezon, udowadniając swoją dominację na boisku.

Biało-Czerwoni pokonali Kubę 3:0, a fantastyczna gra Bartosza Gomułki i Jakuba Majchrzaka zapewniła pewne zwycięstwo.

Czy podopieczni Nikoli Grbicia utrzymają zwycięską passę w kolejnym meczu ze Słowenią? Poznaj szczegóły ich drogi do obrony tytułu!

Trzeba przyznać, że triumf Polaków nie podlegał dyskusji. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia nie zawiedli i na tle rywala zaprezentowali się z dobrej strony. Najlepiej oddają to statystyki: zanotowali 11 punktów w bloku i mieli sześć asów serwisowych. Można powiedzieć, że poszło szybko, bo zwycięstwo zostało zapewnione w 75 minut.

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Bartłomiej Lemański: Dobrze zaczęliśmy Ligę Narodów

W pierwszym secie polska kadra zwyciężyła 25:16. W drugim było 25:20, a w ostatnim 25:21. Najskuteczniejszy w naszym zespole był Bartosz Gomułka, który zdobył 15 punktów. Wyróżnił się także Jakub Majchrzak, który wywalczył 12 punktów.

- Myślę, że fajnie zaczęliśmy ten turniej - powiedział Bartłomiej Lemański. - Dobrze weszliśmy w mecz. Wiedzieliśmy, co mamy robić po swojej stronie siatki. Bardzo dobrze zagraliśmy blok-obrona. Mieliśmy bardzo dużo dotknięć bloków na siatce. Kilka piłek też obroniliśmy i potem bardzo dobrze rozgrywaliśmy kontry. Na zagrywce zagraliśmy całkiem spokojnie i dzięki temu mogliśmy przedłużać nasze serie. To zaowocowało trzema punktami - dodał środkowy drużyny narodowej.

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Reprezentacja Polski szykuje się na mecz ze Słowenią

Teraz przed reprezentacją Polski kolejne wyzwanie. Dziś zagra ze Słowenią, a w kolejnych dniach z Japonią i Ukrainą. Drugi turniej Ligi Narodów odbędzie się w Gliwicach, a trzeci w Ameryce.

- Wiadomo, że zawsze są rzeczy do poprawy – zaznaczył Lemański. - Będziemy to wszystko analizować sobie na bieżąco, bo gramy ze Słowenią. Będziemy na pewno analizować przeciwnika i szykować się już na następny mecz, bo tego czasu jest niewiele – stwierdził kadrowicz

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Biało-Czerwoni z pierwszym zwycięstwem #VNL2026 🔥to był bardzo udany początek dla naszej drużyny – reprezentacja Polski nie pozostawiła żadnych wątpliwości i pewnie wygrywa z Kubą ❗️ Kuba-Polska 0️⃣:3️⃣ (16-25; 20-25; 21-25) #volleyballnationsleague #BePartOfTheGame… pic.twitter.com/iSOFw8qwlr— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) June 10, 2026

Bartosz Kurek po IO

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