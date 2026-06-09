Aleksander Śliwka zaszkodzi Kubie? Polska walczy w Lidze Narodów

Polska reprezentacja siatkarzy rozpoczyna obronę tytułu w Lidze Narodów, stając do walki w pierwszym turnieju w Chinach.

Trener Nikola Grbić postawił na eksperymentalny skład, dając szansę młodym zawodnikom, co jest celową strategią rozwoju bez udziału największych gwiazd.

Czy ten odważny ruch pozwoli Biało-Czerwonym utrzymać mistrzowski poziom i zapewnić awans do finałowego turnieju, pomimo silnych rywali?

Selekcjoner Nikola Grbić powołał 14 zawodników. W tym gronie nie ma liderów kadry jak Wilfredo Leon czy Tomasz Fornal, którzy odpoczywają po trudach sezonu. Jest za to grupa młodych siatkarzy.

- Pierwszy turniej jest ważny dla nas, bo młodzi zawodnicy mają szansę się pokazać – tłumaczył Nikola Grbić w Polsacie Sport. - Mają okazję, zobaczyć jak to jest. Mam okazję ich poznać i zobaczyć nad czym mają pracować. Potrzebują czasu, bo to jest proces. To dla nich fantastyczna okazja do tego, żeby byli lepsi. Mój pomysł jest taki, że wszyscy będą grali – stwierdził trener kadry.

Trzy skalpy reprezentacji Polski siatkarek w Chinach. Będzie awans w Lidze Narodów?

Kapitanem drużyny jest przyjmujący Aleksander Śliwka.

- Pierwszy turniej zawsze jest troszkę zagadką - powiedział Aleksander Śliwka w Polsacie Sport. - Zobaczymy, w jakich składach będą reprezentacje, z którymi będziemy się mierzyć. Wiemy, że większość drużyn będzie tym pierwszym składem, najmocniejszym zestawieniem, z doświadczonymi zawodnikami. Tak jak Japonia, Ukraina czy Słowenia – wyliczał kadrowicz.

Perugia wybiła Aluronowi marzenia o złocie. Jurajscy Rycerze ze srebrem Ligi Mistrzów

Pierwszym rywalem Polaków będzie Kuba. Następnego dnia zagramy ze Słowenią, a następnie z Japonią (12.06). Rozgrywki w Chinach zakończymy grą z Ukrainą (14.06).

- Spodziewamy się trudnych meczów - przyznał Śliwka w Polsacie Sport. - Jednak nie złożymy broni. W każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Zobaczmy na miejscu, jakie będą składy personalne tych drużyn. Wydaje mi się, że najmocniejsza może być Japonia - podkreślił.

Koszmar w Boże Ciało. Nie żyje 30-letni polski siatkarz. Przerażające okoliczności śmierci

Kolejny turniej odbędzie się w Gliwicach (24-28.06), gdzie zagramy z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. Trzecia impreza zaplanowana jest w Ameryce. Na tym etapie zmierzymy się z USA, Bułgarią, Francją i Brazylią. Do turnieju finałowego awansuje siedem najlepszych drużyn plus Chiny jako gospodarz. Przed rokiem nasza kadra wygrała Ligę Narodów. Jak pójdzie jej tym razem?

- Wynik zaczyna być bardzo ważny, bo ostatni turniej jest dla nas najtrudniejszy – ocenił Grbić w Polsacie Sport. - Chciałbym być blisko kwalifikacji po dwóch turniejach. Dlatego od początku musimy grać o wynik – zaznaczył selekcjoner reprezentacji Polski.

Niesamowity mecz polskich siatkarzy z Serbią! Dramat w końcówce

Skład kadry:

atakujący: Bartosz Gomułka, Aleksiej Nasewicz

środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Adrian Markiewicz

libero: Jakub Ciunajtis, Maksymilian Granieczny

rozgrywający: Marcel Bakaj, Jan Firlej

przyjmujący: Bartosz Firszt, Michał Gierżot, Aleksander Śliwka, Bartosz Zych

Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy. Projekt Warszawa i Aluron Zawiercie w natarciu!