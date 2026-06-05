Koszmar w Boże Ciało. Nie żyje 30-letni polski siatkarz. Przerażające okoliczności śmierci

Błażej Czarnecki nie żyje. Były siatkarz zginął w katastrofie lotniczej

Nie żyje Błażej Czarnecki, były siatkarz znany m.in. z gry w klubie PZL Leonardo Avia Świdnik. Okoliczności jego śmierci są przerażające. Szczegóły podał w komunikacie na Facebooku zespół, z którym przez lata związany był zawodnik. - Są informacje, których nigdy nie chcielibyśmy przekazywać. Niestety, ta jest jedną z nich... Dziś w nocy w katastrofie lotniczej zginął Błażej Czarnecki, siatkarz, który przez lata był związany z naszym Klubem - czytamy na wstępie.

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Nie sposób wyrazić smutku, jaki czujemy. Był zawodnikiem niezwykle lubianym przez kibiców. Miał dwie pasje - siatkówkę oraz lotnictwo. Dziś wyniósł się aż do samego nieba. Cała społeczność MKS Avii Świdnik składa najszczersze kondolencje Sławomirowi Czarneckiemu - tacie Błażeja, całej rodzinie oraz najbliższym. Nigdy nie zapomnimy Twojego szczerego uśmiechu. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach! Spoczywaj w pokoju

- napisano w informacji zamieszonej w poście klubu. PZL Leonardo Avia Świdnik.

Przerażające okoliczności śmierci Błażeja Czarneckiego

Jak doszło do katastrofy lotniczej? W portalu Onet czytamy, że "maszyna, którą Czarnecki wracał zza granicy do Polski, zniknęła z radarów ok. godz. 1.30 w nocy ze środy na czwartek". Ciało siatkarza i pilota znalezione zostało we wraku śmigłowca Robinson R44 Raven II, który rozbił się koło Limanowej na zboczach góry Lubogoszcz. Akcja poszukiwawcza odbywała się w trudnych warunkach, przede wszystkim z powodu zalesionego terenu, gdzie doszło do tragedii.

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Widoczność była praktycznie zerowa

- przekazała aspirant Anna Zbroja-Zagórska z Zespołu Prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

O śmierci Błażeja Czarneckiego informował też prezydent Chełma Jakub Banaszek. - W katastrofie lotniczej zginął Pan Błażej Czarnecki, były zawodnik Naszego Klubu. Jako zawodnik był przyjmującym, a od kilku lat pilotem. W zespole CHKSu (Arka Tempo Chełm) grał od 2020 do 2022r. Wyrazy współczucia, szczere kondolencje dla Taty Pana Błażeja i byłego trenera Klubu Pana Sławomira Czarneckiego oraz Rodziny - napisał na Facebooku.

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