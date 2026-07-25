Siatkarze są już w Chinach! Sprawdź, kiedy pierwszy mecz Polaków w finałach Ligi Narodów!

Reprezentacja Polski siatkarzy w piątkowy wieczór wyruszyła w długą drogę do Ningbo, a w sobotę była już w Chinach. Do turnieju finałowego poza broniącym tytułu zespołem Nikoli Grbicia zakwalifikowali się również Japończycy, Słoweńcy, Włosi, Amerykanie, Turcy, Ukraińcy i gospodarze turnieju, czyli Chińczycy.

Siatkarze pokazali moc w Lidze Narodów. Zgarną chińskie złoto?

Pierwszym rywalem Polaków w Ningbo będzie reprezentacja Ukrainy, która zajęła ostatnie miejsce premiowane awansem. Kilka godzin przed wylotem naszych siatkarzy poznaliśmy 15-osobowy skład, który powalczy o kolejny triumf w Lidze Narodów. Do Chin nie poleciał zgodnie z zapowiedziami Jakub Kochanowski, który przeszedł zabieg kontuzjowanego kolana.

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Skład reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów:

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak

Środkowi: Jakub Nowak, Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Majchrzak

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk

Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny

Finały Ligi Narodów TERMINARZ: Kiedy grają polscy siatkarze?

Polscy siatkarze rywalizację w turnieju finałowym Ligi Narodów w Ningbo rozpoczną meczem z Ukrainą w czwartek 30 lipca o godzinie 13.30 polskiego czasu. Poniżej dokładny terminarz 1/4 finału LN.

1/4 finału (godziny wg polskiego czasu)

Słowenia - Turcja, 29 lipca godz. 9

Japonia - Chiny, 29 lipca godz. 13.30

Włochy - USA, 30 lipca godz. 9

Polska - Ukraina, 30 lipca godz. 13.30

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Polscy siatkarze już dziś wylecą do Ningbo, gdzie w przyszłym tygodniu zagrają w Final 8️⃣ VNL 💪🏼Nikola Grbić do Chin zabiera 1️⃣5️⃣siatkarzy, którzy będą bronić wywalczonego przed rokiem trofeum 🏆#polskasiatkówka #reprezentacjapolski #vnlfinals #TeamPoland pic.twitter.com/FqffPFHE08 — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 24, 2026