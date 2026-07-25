Siatkarze są już w Chinach! Sprawdź, kiedy pierwszy mecz Polaków w finałach Ligi Narodów!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-25 13:02

Polscy siatkarze w piątkowy wieczór odlecieli z Warszawy do Chin. W Ningbo ruszają finały Ligi Narodów, w których Biało-Czerwoni bronić będą wywalczonego rok temu tytułu. Sprawdź, kiedy kolejny mecz siatkarzy, poniżej terminarz turnieju finałowego LN.

Cieszący się polscy siatkarze, m.in. Wilfredo Leon i Bartłomiej Bołądź. O Lidze Narodów przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Fotostyk / Super Express

Reprezentacja Polski siatkarzy w piątkowy wieczór wyruszyła w długą drogę do Ningbo, a w sobotę była już w Chinach. Do turnieju finałowego poza broniącym tytułu zespołem Nikoli Grbicia zakwalifikowali się również Japończycy, Słoweńcy, Włosi, Amerykanie, Turcy, Ukraińcy i gospodarze turnieju, czyli Chińczycy.

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Pierwszym rywalem Polaków w Ningbo będzie reprezentacja Ukrainy, która zajęła ostatnie miejsce premiowane awansem. Kilka godzin przed wylotem naszych siatkarzy poznaliśmy 15-osobowy skład, który powalczy o kolejny triumf w Lidze Narodów. Do Chin nie poleciał zgodnie z zapowiedziami Jakub Kochanowski, który przeszedł zabieg kontuzjowanego kolana.

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Skład reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów:

  • Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej
  • Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak
  • Środkowi: Jakub Nowak, Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Majchrzak
  • Przyjmujący: Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk
  • Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny

Finały Ligi Narodów TERMINARZ: Kiedy grają polscy siatkarze?

Polscy siatkarze rywalizację w turnieju finałowym Ligi Narodów w Ningbo rozpoczną meczem z Ukrainą w czwartek 30 lipca o godzinie 13.30 polskiego czasu. Poniżej dokładny terminarz 1/4 finału LN.

1/4 finału (godziny wg polskiego czasu)

  • Słowenia - Turcja, 29 lipca godz. 9
  • Japonia - Chiny, 29 lipca godz. 13.30
  • Włochy - USA, 30 lipca godz. 9
  • Polska - Ukraina, 30 lipca godz. 13.30
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