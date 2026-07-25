Siatkarze są już w Chinach! Sprawdź, kiedy pierwszy mecz Polaków w finałach Ligi Narodów!

Reprezentacja Polski siatkarzy w piątkowy wieczór wyruszyła w długą drogę do Ningbo, a w sobotę była już w Chinach. Do turnieju finałowego poza broniącym tytułu zespołem Nikoli Grbicia zakwalifikowali się również Japończycy, Słoweńcy, Włosi, Amerykanie, Turcy, Ukraińcy i gospodarze turnieju, czyli Chińczycy.
Siatkarze pokazali moc w Lidze Narodów. Zgarną chińskie złoto?
Pierwszym rywalem Polaków w Ningbo będzie reprezentacja Ukrainy, która zajęła ostatnie miejsce premiowane awansem. Kilka godzin przed wylotem naszych siatkarzy poznaliśmy 15-osobowy skład, który powalczy o kolejny triumf w Lidze Narodów. Do Chin nie poleciał zgodnie z zapowiedziami Jakub Kochanowski, który przeszedł zabieg kontuzjowanego kolana.
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Skład reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów:
- Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej
- Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak
- Środkowi: Jakub Nowak, Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Majchrzak
- Przyjmujący: Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk
- Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny
Finały Ligi Narodów TERMINARZ: Kiedy grają polscy siatkarze?
Polscy siatkarze rywalizację w turnieju finałowym Ligi Narodów w Ningbo rozpoczną meczem z Ukrainą w czwartek 30 lipca o godzinie 13.30 polskiego czasu. Poniżej dokładny terminarz 1/4 finału LN.
1/4 finału (godziny wg polskiego czasu)
- Słowenia - Turcja, 29 lipca godz. 9
- Japonia - Chiny, 29 lipca godz. 13.30
- Włochy - USA, 30 lipca godz. 9
- Polska - Ukraina, 30 lipca godz. 13.30