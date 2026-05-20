Niesamowity mecz polskich siatkarzy z Serbią! Dramat w końcówce

Śląskim turniejem Polacy rozpoczęli sezon reprezentacyjny. W jego pierwszej fazie trener Nikola Grbić dał odpocząć m.in. Wilfredo Leonowi, Tomaszowi Fornalowi czy Jakubowi Kochanowskiemu. W składzie meczowym pojawiło się za to wielu debiutantów, m.in. 17-letni Jakub Przybyłkowicz, który został najmłodszym debiutantem w historii polskiej siatkówki.

W pierwszej partii spotkania z Serbią biało-czerwoni bardzo dobrze grali blokiem, jednak nie wystrzegali się błędów i toczyli z rywalami walkę punkt za punkt (13:13). As serwisowy Jakuba Kiedosa, dobre akcje Aliakseia Nasevicha i Jakuba Majchrzaka pozwoliły im zbudować przewagę (20:16), jednak w końcówce serbska drużyna dzięki czujnej grze w obronie i skutecznym kontrom złapała kontakt punktowy (22:23). Nie zdążyła już doprowadzić do wyrównania, zepsuta zagrywka zakończyła seta (25:23).

Dwa kolejne sety stały pod znakiem lepszej gry Serbów. Zarówno w drugiej, pewnie przez nich wygranej 25:22, jak i trzeciej odsłonie inicjatywa od początku do końca była po ich stronie. W trzeciej Polacy zdołali jeszcze doprowadzić do walki na przewagi, jednak as serwisowy Velijko Masulovicia rozstrzygnął ją na korzyść podopiecznych trenera Gheorghe Cretu (28:26).

Biało-czerwoni wrócili do dobrej gry w czwartej partii. Funkcjonować po ich stronie zaczęła zagrywka, asy serwisowe, w połączeniu ze skutecznymi atakami i błędami Serbów dały im dużą przewagę (20:14). W końcówce różnica nieco się zmniejszyła za sprawą trudnej zagrywki Serbów, ale finalnie podopieczni trenera Grbicia zwyciężyli 25:22.

Tie-break był podsumowaniem całego meczu, raz serię punktową notował jeden zespół, a raz drugi. Polacy prowadzili w końcówce już 13:10, ale finalnie przegrali 14:16 po serii błędów i skutecznych ataków rywali.

Silesia Cup to jedyny turniej towarzyski, którzy biało-czerwoni rozegrają przed rozpoczynającą się 10 czerwca Ligą Narodów. W pierwszym tygodniu zmagań Polacy zmierzą się w chińskim Linyi z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą.

Polska - Serbia 2:3 (25:23, 22:25, 26:28, 25:22, 14:16)

Polska: Aliaksei Nasevich, Jakub Majchrzak, Mikołaj Sawicki, Jakub Kiedos, Bartłomiej Lemański, Marcel Bakaj - Bartosz Fijałek (libero) - Dawid Dulski, Michał Grabek, Mateusz Nowak, Jakub Przybyłkowicz, Bartosz Zych, Maksym Kędzierski (libero).

Serbia: Vuk Kulpinac, Aleksa Batak, Aleksandar Nedeljković, Stefan Kokeza, Velijko Masulović, Nikola Brborić - Stefan Negić (libero) - Lazar Marinović.

Program kolejnych dni Silesia Cup:

22 maja - Katowice:

Serbia – Bułgaria (godz. 17.00)

Polska – Ukraina (godz. 20.00)

23 maja - Katowice:

Serbia – Ukraina (godz. 17.00)

Polska – Bułgaria (godz. 20.00)

