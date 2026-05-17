Finał siatkarskiej Ligi Mistrzów Aluron Zawiercie - Perugia w niedzielę o godzinie 20.30.

Tytułu broni włoski zespół, który jest faworytem.

Zespół z Perugii uchodzi za faworyta. Rok temu pokonał w finale Ligi Mistrzów Aluron Zawiercie 3:2. Polski zespół był jednak wtedy w innej sytuacji - do finałowego turnieju LM przystępował po przegranym finale PlusLigi, a w zespole było wiele kontuzji. Teraz Zawiercianie zdobyli upragniony tytuł, a w drużynie wszyscy są zdrowi, w formie i gotowi do gry.

W sobotnich półfinałach mistrz Polski wygrał z tureckim Ziraatem Bankkart Ankara 3:1, a ekipa z Italii - z Kamilem Semeniukiem w składzie - pokonała PGE Projekt Warszawa 3:0. - Mamy sporo do poprawy. Perugia to jest w tym momencie najlepszy zespół na świecie. Myślę, że od kilku miesięcy nie schodzi poniżej fenomenalnego poziomu. W finale nie mamy nic do stracenia, to rywale muszą wygrać, presja będzie po ich stronie. Będziemy próbować walczyć - zapowiedział kapitan Aluronu Mateusz Bieniek.

Spotkanie Aluronu CMC Warty z Sir Sicoma będzie piątym polsko-włoskim finałem LM. Dwukrotnie zwyciężyli dotychczas przedstawiciele PlusLigi - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w 2021 i 2022 roku, pokonując w obu przypadkach Itas Trentino. Natomiast zespół z Trydentu triumfował dwa lata temu wygrywając z JSW Jastrzębskim Węglem.

Mecz Aluron Warta Zawiercie - Sir Sicoma Monini Perugia w finale Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w niedzielę 17 maja. Początek o godzinie 20.30. Transmisja TV z finału Aluron Warta Zawiercie - Sir Sicoma Monini Perugia na antenach Polsatu Sport 1, Polsatu Sport Extra 2 oraz online na platformie Polsat Box Go.

