Mecz PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia to pierwszy półfinał w Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów.

Faworytem jest włoski zespół, który broni tytułu.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Projekt Warszawa - Perugia NA ŻYWO.

Final Four Ligi Mistrzów zagrają dwa polskie kluby: Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa. Stawkę uzupełniają Sicoma Monini Perugia i Ziraat Bankkart Ankara. We włoskim zespole gwiazdą jest Kamil Semeniuk, a w tureckiej ekipie błyszczy Tomasz Fornal (29 l.).

Półfinały LM zostaną rozegrane w sobotę, a finał i mecz o trzecie miejsce w niedzielę. Zwycięzca turnieju w Turynie dostanie premię finansową w wysokości pół miliona euro. Przegrany wzbogaci się o połowę tej kwoty. Trzecia pozycja została wyceniona na 150 tys. euro, a czwarta lokata na 100 tys. euro.

Jakub Kochanowski wziął ślub z piękną Aleksandrą Kołodziejczyk! Zobacz ZDJĘCIA!

Dla siatkarzy PGE Projektu Warszawa to historyczny debiut w Final Four, dla Perugii – szansa na obronę trofeum i drugi z rzędu tytuł. Faworytem są Włosi. W tym sezonie dominuje w Serie A (mistrz kraju), a w Lidze Mistrzów wygrali wszystkie mecze w grupie i ćwierćfinałach, tracąc ledwie jeden punkt. Kluczowi gracze to kapitan Simone Giannelli (rozgrywający), Wassim Ben Tara (lider punktowania), Kamil Semeniuk, Oleh Płotnycki, Sebastian Solé i Agustin Loser na środku.

Półnagi Kamil Semeniuk w hotelowym łóżku. Nie był sam, żona siatkarza komentuje

Projekt dotarł do Turynu heroiczną drogą „czarnego konia”. Po słabszej fazie grupowej (3. miejsce) w play-offach wyeliminowali Trentino w złotym secie i Bogdankę LUK Lublin. Bez kontuzjowanego Bartosza Bednorza trener Kamil Nalepka liczy na Bartosza Gomułkę, Bartosza Firszt, Kévina Tillie, kapitana Damiana Wojtaszka w przyjęciu i obronie oraz duet środkowych Jakub Kochanowski – Karol Kłos/Yurii Semeniuk. Warszawianie podkreślają, że lubią rolę underdoga i przyjechali walczyć o zwycięstwo w całym turnieju.

Projekt Warszawa - Perugia Gdzie oglądać Final Four NA ŻYWO?

Mecz PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia w półfinale Final Four Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w sobotę 16 maja o godzinie 17. Transmisja TV z meczu Projekt Warszawa - Perugia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i Super Polsacie oraz online na Polsacie Box Go.

40