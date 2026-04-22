DevelopRes Rzeszów i Budowlani Łódź walczą o mistrzostwo Polski w Tauron Lidze, a wynik rywalizacji to 1:1.

Po porażce w Łodzi, "Rysice" z Rzeszowa liczą na wsparcie własnej publiczności, by odzyskać prowadzenie.

Obie drużyny podkreślają determinację i zaciętość, a emocje przed decydującymi meczami sięgają zenitu.

Kto wyjdzie zwycięsko z tej pasjonującej walki o tytuł?

Aleksandra Szczygłowska: Dziewczyny z Budowlanych zagrały swoją siatkówkę

Ekipa z Rzeszowa nie ukrywa, że celem jest obrona mistrzostwa Polski. Jednak łódzki klub pokazał u siebie, że tak łatwo się nie podda.

- Dziewczyny z Budowlanych zagrały swoją siatkówkę - oceniła Aleksandra Szczygłowska w Polsacie Sport. - Miały to wsparcie, przygotowały się, wyciągnęły wnioski. Spodziewałyśmy się tego, że będą bardziej ryzykować na zagrywce. W ciężkich momentach fajnie grały z blokiem i przez to takie "brudne piłki" nam wpadały. Jak się wkrada taka niepewność, to robi się głupie błędy. Myślę, że tego musimy się wystrzec. Spodziewałam się tego, że ten mecz i finał będzie tak wyglądał - dodała libero DevelopResu.

DevelopRes chcą u siebie wyglądać lepiej niż w Łodzi

Teraz Rzeszowianki liczą na to, że u siebie po raz drugi pokonają drużynę Budowlanych.

- Trzeba walczyć, ale nie będzie łatwo - odparła Szczygłowska. - Musimy dobrze zagrać przed własną publicznością. Chciałabym to zakończyć u siebie, ale musimy się skupić, aby każdy kolejny mecz wyglądał dużo lepiej z naszej strony - zaznaczyła siatkarka DevelopResu.

Alicja Grabka: Potrzebowałyśmy wygranej dla naszej pewności siebie

Trzeba podkreślić, że zespół Budowlanych świetnie zaprezentował się w drugim spotkaniu.

- Wygrałyśmy determinacją i tym, że jesteśmy po prostu jedną drużyną - przekonywała Alicja Grabka, cytowana przez PAP. - Były momenty, gdzie dużo szarpałyśmy, ale emocje było po nas bardzo widać. Najbardziej cieszy to, że wróciłyśmy do gry, jest 1-1 i wszystko jest dalej możliwe. Potrzebowałyśmy tej wygranej dla naszej pewności siebie - wyznała rozgrywająca Budowlanych.

Ekipa Budowalnych zagrała cierpliwie

Łodzianki zdają sobie sprawę, że w Rzeszowie będą musiały nastawić się na trudną przeprawę.

- DevelopRes gra niesamowitą siatkówkę - stwierdziła Grabka. - Potrzebowałyśmy zwycięstwa w tej rywalizacji, żeby uwierzyć, że już wygrywałyśmy z tym zespołem i nadal możemy to robić. Zagraliśmy cierpliwie, co przełożyło się na wynik - podsumowała liderka Budowanych.

