Aluron Zawiercie chce podbić Ligę Mistrzów. Jurajscy Rycerze ruszają na łowy

Siatkarze Aluronu CMC Warta Zawiercie, po historycznym triumfie w PlusLidze, rzucają wyzwanie Europie, celując w zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

W Final Four zmierzą się z tureckim Ziraatem, a kluczowi gracze, jak Jakub Popiwczak, dążą do przełamania złej passy i zdobycia upragnionego złota.

Siatkarze Aluronu stoczyli pasjonującą walkę w finale PlusLigi wygrywając z Bogdanką. Wydawało się, że są już na deskach, ale jednak zdołali się podnieść i na koniec rozprawili się z lubelską drużyną. W ten sposób zrewanżowali się jej za porażkę sprzed roku i wywalczyli pierwszy tytuł w dziejach klubu z Zawiercia.

Mistrzowie Polski stawiają przed sobą kolejne wyzwanie, a takim niewątpliwie jest odniesienie sukcesu w Final Four Ligi Mistrzów. W ubiegłym roku dotarli do finału, w którym zostali pokonani przez Perugię. Pierwszym ich rywalem w Turynie będzie Ziraat Bankkart Ankara z Tomaszem Fornalem, który już zapowiedział, że po sezonie rozstaje się z mistrzem Turcji.

- W Final Four spotykają się drużyny na najwyższym poziomie - powiedział Bartłomiej Bołądź w programie "SiatCast" w Polsacie Sport. - Na pewno Ziraat jest mocny. W ostatnich wywiadach mówiłem o tym i będę się tego trzymał: jeśli zagramy na swoim poziomie, to pokazywaliśmy, że potrafimy wygrywać z każdym - zaznaczył.

Libero mistrzów Polski Jakub Popiwczak będzie zmotywowany, bo chce przełamać serię niepowodzeń w prestiżowych rozgrywkach. Dwa razy mu się nie udało sięgnąć po upragnione trofeum. Dlatego teraz ma nadzieję, że będzie miał szczęście za trzecim podejście?

- Dwa razy w życiu wygrałem mistrzostwo Polski - przypomniał Popiwczak po triumfie z Bogdanką. - I dwa razy po nim wbiłem gwoździa, przegrywając finał Ligi Mistrzów. Po tym mistrzostwie muszę coś zmienić - dodał tajemniczo w Polsacie Sport.

W Aluronie zdają sobie sprawę z klasy mistrza Turcji. Mimo to nie tracą nadziei, że poradzą sobie i powalczą o złoto.

- Czeka nas dość poważne zadanie i kolejny cel, który nam przyświeca - podkreślił Jurij Gladyr.

Bartosz Kwolek uważa, że przy tej klasie zespołów kluczowe będą detale.

- Decydować będzie dyspozycja dnia. Damy z siebie wszystko i zobaczymy, jak to się potoczy - wyznał Bartosz Kwolek.

W drugiej parze Projekt będzie rywalizował z Perugią, która z Kamilem Semeniukiem cieszyła się z tytułu. Libero warszawskiej drużyny Damian Wojtaszek w Polsacie Sport prowokacyjnie zagadnął kadrowicza.

- Czy jeszcze masz miejsce na brązowy medal? - zapytał Wojtaszek. - Na brązowy nie, ale na złoty tak - odparł Semeniuk.

Dla wielu to właśnie Perugia ma największe szanse na wygranie Ligi Mistrzów.

- Byłoby super zagrać dwa fajne spotkania w Turynie, a ostatnie z nich zakończyć zwycięstwem i zawiesić złoty medal - przyznał Semeniuk. - Najpierw musimy zmierzyć się z drużyną z Warszawy, z ciekawymi charakterami i bardzo dobrym poziomem gry. Przejdźmy Warszawę, co nie będzie łatwym zadaniem - stwierdził.

