Rewanż za ubiegły rok i droga do złota

To był rewanż za ubiegłoroczny finał, gdzie to Bogdanka LUK Lublin okazała się lepsza, zdobywając pierwszy tytuł. Tym razem role się odwróciły, a Aluron CMC Warta Zawiercie pokazał, że wyciągnął wnioski z poprzedniego sezonu. Decydujący, piąty mecz serii play-off rozegrano w Sosnowcu. Od samego początku było czuć, że stawką jest wszystko, a każda akcja miała kolosalne znaczenie.

Emocjonujące starcie w Sosnowcu: Przełamanie i triumf

Mimo początkowych trudności i przegranego pierwszego seta (15:25), Jurajscy Rycerze podnieśli się z kolan. Wyrównana druga partia zakończyła się ich zwycięstwem (25:21), sygnalizując powrót do gry i przywracając nadzieję. Trzeci set to już była prawdziwa dominacja Zawiercian, którzy bezlitośnie wykorzystywali błędy rywali, wygrywając (25:14).

Ostatnia odsłona była kwintesencją finałowej walki – mnóstwo zaciętych wymian, efektownych bloków i ofiarnych obron. Obie drużyny grały o każdą piłkę. Jednak to Aluron CMC Warta Zawiercie wytrzymał presję, pokonując Lublinian 25:21, a po zablokowaniu Wilfredo Leona, który był jedną z gwiazd meczu, eksplodował radością, pieczętując swój pierwszy, historyczny tytuł mistrza PlusLigi.

Mistrzostwo to nie koniec: Liga Mistrzów czeka!

To jednak nie koniec sezonu dla Jurajskich Rycerzy. Przed nowymi mistrzami Polski stoją kolejne wyzwania. Już niebawem wezmą udział w prestiżowym Final Four Ligi Mistrzów w Turynie (16-17 maja), gdzie w półfinale zmierzą się z tureckim Ziraat Bankkart Ankara. Czy po sukcesie w PlusLidze, Aluron CMC Warta Zawiercie zdoła zaskoczyć Europę i dodać do swojej kolekcji kolejny, jeszcze cenniejszy krążek?

