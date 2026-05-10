Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski! Historyczny triumf Jurajskich Rycerzy

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-05-10 17:27

Aluron CMC Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii sięgnął po mistrzostwo Polski, pokonując w dramatycznej finałowej batalii obrońców tytułu, Bogdankę LUK Lublin, 3:1 w setach (15:25, 25:21, 25:14, 25:21). "Jurajscy Rycerze" triumfowali 3:2 w rywalizacji play-off.

Jakub Popiwczak

i

Autor: ART SERVICE / Super Express

Rewanż za ubiegły rok i droga do złota

To był rewanż za ubiegłoroczny finał, gdzie to Bogdanka LUK Lublin okazała się lepsza, zdobywając pierwszy tytuł. Tym razem role się odwróciły, a Aluron CMC Warta Zawiercie pokazał, że wyciągnął wnioski z poprzedniego sezonu. Decydujący, piąty mecz serii play-off rozegrano w Sosnowcu. Od samego początku było czuć, że stawką jest wszystko, a każda akcja miała kolosalne znaczenie.

Bogdanka na kolanach, Aluron wyrównuje stan rywalizacji! Tytuł rozstrzygnie się w piątym meczu!

Emocjonujące starcie w Sosnowcu: Przełamanie i triumf

Mimo początkowych trudności i przegranego pierwszego seta (15:25), Jurajscy Rycerze podnieśli się z kolan. Wyrównana druga partia zakończyła się ich zwycięstwem (25:21), sygnalizując powrót do gry i przywracając nadzieję. Trzeci set to już była prawdziwa dominacja Zawiercian, którzy bezlitośnie wykorzystywali błędy rywali, wygrywając (25:14).

Ostatnia odsłona była kwintesencją finałowej walki – mnóstwo zaciętych wymian, efektownych bloków i ofiarnych obron. Obie drużyny grały o każdą piłkę. Jednak to Aluron CMC Warta Zawiercie wytrzymał presję, pokonując Lublinian 25:21, a po zablokowaniu Wilfredo Leona, który był jedną z gwiazd meczu, eksplodował radością, pieczętując swój pierwszy, historyczny tytuł mistrza PlusLigi.

Siatkarze Projektu Warszawa z brązowym medalem PlusLigi! Znów rozbili Asseco Resovię

Mistrzostwo to nie koniec: Liga Mistrzów czeka!

To jednak nie koniec sezonu dla Jurajskich Rycerzy. Przed nowymi mistrzami Polski stoją kolejne wyzwania. Już niebawem wezmą udział w prestiżowym Final Four Ligi Mistrzów w Turynie (16-17 maja), gdzie w półfinale zmierzą się z tureckim Ziraat Bankkart Ankara. Czy po sukcesie w PlusLidze, Aluron CMC Warta Zawiercie zdoła zaskoczyć Europę i dodać do swojej kolekcji kolejny, jeszcze cenniejszy krążek?

Projekt Warszawa przegrał z Asseco Resovią, ale nie składa broni. Jan Firlej: „Wyrwiemy ten brązowy medal!”

Projekt Asseco Resovia
Galeria zdjęć 21
Bartosz Kurek kiedyś. Zobacz jak zmieniał się lider polskich siatkarzy
Polska siatkówką stoi! Odpowiedzi na te pytania powinien znać każdy kibic [QUIZ]
Pytanie 1 z 8
Ilu zawodników przebywa na boisku w trakcie gry w siatkówkę?
PLUSLIGA
ALURON ZAWIERCIE
BOGDANKA