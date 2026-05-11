Aluron CMC Warta Zawiercie dokonał historycznego wyczynu, zdobywając po raz pierwszy w dziejach klubu mistrzostwo Polski w PlusLidze.

Po serii finałowej z Bogdanką, Jurajscy Rycerze odwrócili losy rywalizacji, mimo początkowych trudności, triumfując w decydującym starciu.

Odkryj, jak siatkarze Aluronu przetrwali najtrudniejsze momenty i co ich czeka w nadchodzącym Final Four Ligi Mistrzów!

Pucharowemu bingu musiało stać się zadość! 😆#PlusLiga pic.twitter.com/7ok8HIWwZE— Aluron CMC Warta Zawiercie 🏐🇵🇱 (@AluronCMC) May 10, 2026

To był dla Aluronu CMC Warta Zawiercie trzeci z rzędu występ w finale. O ile w dwóch poprzednich latach musieli uznać wyższość rywali, to tym razem nie dali sobie wydrzeć złotych medali. Teraz zrewanżowali się Bogdance Lublin za poprzedni sezon.

W tym sezonie walka o mistrzostwo Polski była pasjonująca i pełna dramaturgii. Zaczęło się od wygranej Jurajskich Rycerzy, ale kolejne dwa spotkania należy do Bogdanki, która jednak nie zdołała u siebie przypieczętować triumfu. Aluron wyrównał stan rywalizacji i w decydującym starciu przechylił szalę na swoją korzyść.

Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski! Historyczny triumf Jurajskich Rycerzy

Jakub Popiwczak: Żeby w życiu coś wygrać, trzeba przetrwać trudne momenty

Jednak pierwszego seta wygrała Bogdanka 25:15. Tyle, że gospodarze podnieśli się i w trzech kolejnych odsłonach pokazali, kto zasłużył na tytuł (25:21, 25:14, 25:21). Wśród zwycięzców MVP spotkania został Aaron Russell. Amerykanin zdobył 16 punktów, a oczko mniej miał Bartłomiej Bołądź. Po stronie Lublinian najskuteczniejszy był Wilfredo Leon (18 punktów).

- Było nerwowo, bo nie tak wyobrażaliśmy sobie początek spotkania - przyznał szczerze Jakub Popiwczak, cytowany przez PAP. - Żeby w życiu coś wygrać, trzeba przetrwać trudne momenty. Trzeba pokonać kłody pod nogami, które mieliśmy w tym w sezonie. To nas hartowało. Dlatego świetnie smakuje zwycięstwo - tłumaczył libero mistrza Polski.

Michał Winarski: Mistrzów poznaje się nie po tym, kiedy cierpią

Trener zwycięzców Michał Winiarski zwrócił uwagę na mentalność podopiecznych.

- Po dwóch kolejnych przegranych spotkaniach zdjęliśmy złote medale i zaczęliśmy grać w siatkówkę - przyznał trener Aluronu, cytowany przez PAP. - Cieszę się, że odwróciliśmy losy play-off. Mistrzów poznaje się nie po tym, kiedy grają dobrze, tylko kiedy cierpią - podkreślił Winiarski przed którego zespołem podczas weekendu walka z Ziraat Bankkart Ankara w Final Four Ligi Mistrzów.

Ostateczna kolejność w PlusLidze:

1. Aluron Zawiercie

2. Bogdanka Lublin

3. Projekt Warszawa

4. Asseco Resovia

5. Skra Bełchatów

6. AZS Olsztyn

7. Jastrzębski Węgiel

8. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

9. Trefl Gdańsk

10. Ślepsk Suwałki

11. Stilon Gorzów

12. Barkom Każany Lwów

13. ChKS Chełm

14. Politechnika Częstochowa

