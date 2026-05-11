- Aluron CMC Warta Zawiercie dokonał historycznego wyczynu, zdobywając po raz pierwszy w dziejach klubu mistrzostwo Polski w PlusLidze.
- Po serii finałowej z Bogdanką, Jurajscy Rycerze odwrócili losy rywalizacji, mimo początkowych trudności, triumfując w decydującym starciu.
- Odkryj, jak siatkarze Aluronu przetrwali najtrudniejsze momenty i co ich czeka w nadchodzącym Final Four Ligi Mistrzów!
To był dla Aluronu CMC Warta Zawiercie trzeci z rzędu występ w finale. O ile w dwóch poprzednich latach musieli uznać wyższość rywali, to tym razem nie dali sobie wydrzeć złotych medali. Teraz zrewanżowali się Bogdance Lublin za poprzedni sezon.
W tym sezonie walka o mistrzostwo Polski była pasjonująca i pełna dramaturgii. Zaczęło się od wygranej Jurajskich Rycerzy, ale kolejne dwa spotkania należy do Bogdanki, która jednak nie zdołała u siebie przypieczętować triumfu. Aluron wyrównał stan rywalizacji i w decydującym starciu przechylił szalę na swoją korzyść.
Jakub Popiwczak: Żeby w życiu coś wygrać, trzeba przetrwać trudne momenty
Jednak pierwszego seta wygrała Bogdanka 25:15. Tyle, że gospodarze podnieśli się i w trzech kolejnych odsłonach pokazali, kto zasłużył na tytuł (25:21, 25:14, 25:21). Wśród zwycięzców MVP spotkania został Aaron Russell. Amerykanin zdobył 16 punktów, a oczko mniej miał Bartłomiej Bołądź. Po stronie Lublinian najskuteczniejszy był Wilfredo Leon (18 punktów).
- Było nerwowo, bo nie tak wyobrażaliśmy sobie początek spotkania - przyznał szczerze Jakub Popiwczak, cytowany przez PAP. - Żeby w życiu coś wygrać, trzeba przetrwać trudne momenty. Trzeba pokonać kłody pod nogami, które mieliśmy w tym w sezonie. To nas hartowało. Dlatego świetnie smakuje zwycięstwo - tłumaczył libero mistrza Polski.
Trener zwycięzców Michał Winiarski zwrócił uwagę na mentalność podopiecznych.
- Po dwóch kolejnych przegranych spotkaniach zdjęliśmy złote medale i zaczęliśmy grać w siatkówkę - przyznał trener Aluronu, cytowany przez PAP. - Cieszę się, że odwróciliśmy losy play-off. Mistrzów poznaje się nie po tym, kiedy grają dobrze, tylko kiedy cierpią - podkreślił Winiarski przed którego zespołem podczas weekendu walka z Ziraat Bankkart Ankara w Final Four Ligi Mistrzów.
Ostateczna kolejność w PlusLidze:
1. Aluron Zawiercie
2. Bogdanka Lublin
3. Projekt Warszawa
4. Asseco Resovia
5. Skra Bełchatów
6. AZS Olsztyn
7. Jastrzębski Węgiel
8. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
9. Trefl Gdańsk
10. Ślepsk Suwałki
11. Stilon Gorzów
12. Barkom Każany Lwów
13. ChKS Chełm
14. Politechnika Częstochowa
