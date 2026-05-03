Asseco Resovia dokonała niemożliwego, pokonując Projekt Warszawa 3:2 po przegrywaniu 0:2 w meczu o 3. miejsce PlusLigi.

Kapitan Resovii, Marcin Janusz, podkreśla, że kluczem do zwycięstwa była walka do końca i cierpliwość w trudnych momentach.

Pomimo wygranej, Janusz uważa, że Projekt nadal jest faworytem, a droga do brązu jest długa i pełna wyzwań.

Marcin Janusz: Przede wszystkim nie zwiesiliśmy głów z Projektem

„Super Express”: - Mimo że przegrywaliście z Projektem 0:2, to zdołaliście obudzić się i wygrać. Jak to zrobiliście?

Marcin Janusz (kapitan Asseco Resovii): - Przede wszystkim nie zwiesiliśmy głów. To nie jest tak, że jakoś nastąpiło jakieś nagłe obudzenie. Staraliśmy się po prostu walczyć, szarpać do końca, też tracąc małe stratę w trzecim secie. Powtarzaliśmy sobie, że próbujemy każdą akcję zagrać najlepiej jak potrafimy, a co z tego wyjdzie zobaczymy. Oczywiście po części trzeba było liczyć na błędy Warszawy. I to się udało. To jest bardzo cenne grać do końca. Czasami przeciwnik zagra tak, że trzeba bić brawo i pogratulować. Udało nam się ich dopaść. I to jest bardzo cenne, ale to jest malutki, pierwszy kroczek, który tak naprawdę jeszcze o niczym nie świadczy. Droga do brązu dla nas jest bardzo daleka.

- Co było kluczem do tego, że Asseco Resovia odwróciła przebieg spotkania?

- Wydaje mi się, że dobrze rozwiązywaliśmy trudne sytuacje w tych setach, które wygraliśmy. W trzecim secie odrobić straty, później wygrać tego seta. To też patrząc z perspektywy Warszawy, to zmienia się uczucie i to, jak się każdy czuje na boisku. Wiadomo, to jest normalne, to jest naturalne. Myślę, że nawet klasowi zawodnicy, którzy grali na najważniejsze mecze, jakie można grać w siatkówce to każdy to przeżywa, każdy jest człowiekiem. Ostatecznie jest to odczuwalne. My się nakręcaliśmy. Myślę, że było widać do końca meczu, że jest dobrze. Też było kilka nerwowych momentów. Ta przewaga nie była duża, ale graliśmy do końca cierpliwie nie robiąc błędów, a w trudnych sytuacjach grając mądrze i rozwiązując je w dobry sposób. Bardzo cenne zwycięstwo, ale tak jak mówię: jeszcze droga daleka.

- Uważa, że Projekt jest faworytem w walce o brązowy medal?

- Dalej mi się tak wydaje. Prowadzą 2-1 w meczach. Jeden mecz o niczym tak naprawdę nie świadczy. Mamy jeszcze bardzo daleką drogę. Oni dalej dobrze grają w siatkówkę i tutaj się nic nie zmienia. Ale zrobiliśmy pierwszy mały krok. Jeśli myśleć o odwracaniu takiej rywalizacji, to trzeba zacząć mecz po meczu. Teraz już myślimy tylko o tym czwartym stopniu.

- Jak zatem pan widzi mecz w Rzeszowie?

- Nasza drużyna jest tak nieprzewidywalna, że jest mi bardzo ciężko cokolwiek przewidzieć. Dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy wyszli w takiej atmosferze, z takim podejściem jak dzisiaj. A co będzie, jeśli oni będą potrafili grać tak jak grali przez pierwsze dwa sety? Trzeba będzie pogratulować. To jest sport, to jest siatkówka. Musimy zrobić na tyle na ile możemy, żeby postawić im jakieś trudne warunki. Tam też jest kilku młodych zawodników. I gra się na pewno ciężko takie mecze. To nie są zwykłe ligowe spotkania. Jesteśmy trochę bardziej doświadczeni, ale to też o niczym nie świadczy. Droga jest daleka.

