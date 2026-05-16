Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy. Projekt Warszawa i Aluron Zawiercie w natarciu!

Polskie kluby dominują w Europie! Dwa nasze zespoły – Aluron CMC Warta Zawiercie i Projekt Warszawa – awansowały do Final Four Ligi Mistrzów.

W Turynie o złoto powalczą również zagraniczne potęgi z polskimi gwiazdami, takimi jak Semeniuk i Fornal, co zapowiada zaciętą rywalizację.

Czy to będzie polski finał i kto zgarnie pół miliona euro? Poznaj wszystkie szczegóły walki o europejski triumf!

Kierunek: Final Four! ✈️ Walizki spakowane, uśmiechy na twarzach. Odliczanie zakończone, ruszamy do Włoch! 🔜 🇮🇹📸 Mateusz Kostrzewa pic.twitter.com/RoX1OrKu0h— PGE Projekt Warszawa (@projektwarszawa) May 14, 2026

Marcin Możdżonek: Chciałbym bardzo, żeby Ligę Mistrzów wygrała polska drużyna

Polskie kluby zdominowały rozgrywki Ligę Mistrzów. W ostatnich pięciu latach w finale zawsze jest przedstawiciel naszego kraju. Przed rokiem honoru bronił Aluron, który jednak musiał uznać wyższość Perugii. Czy w Turynie znów doczekamy się polskiego klubu w decydującej walce o triumf?

- Dwie polskie drużyny, do tego turecka i włoska, a w każdej z nich Polacy - przypomina Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski. - Tak czy siak trofeum zostanie w Polsce. Chciałbym bardzo, żeby wygrała polska drużyna, żeby doszło do bratobójczej walki w finale. Ale zobaczymy, jak to się ułoży - dodaje mistrz świata z 2014 roku.

Kamil Nalepka: Moim marzeniem jest wygrać Final Four

W ćwierćfinale Projekt wyeliminował Bogdankę Lublin. Przed warszawskim zespołem w Turynie kolejne trudne zadanie, bo będzie rywalizował z Perugią. Czy Jakub Kochanowski i spółka przeciwstawią się aktualnym mistrzom Włoch?

- Moim marzeniem jest wygrać Final Four - mówił nam w trakcie sezonu trener Kamil Nalepka. - Zdajemy sobie sprawę z jakim przeciwnikiem przyjdzie nam się mierzyć. To jest sport i wszystko się może zdarzyć - tłumaczył szkoleniowiec stołecznego klubu.

Jan Firlej: To intensywny sezon dla Projektu Warszawa

Rozgrywający Jan Firlej nie ukrywa, że po występie we Włoszech wiele sobie obiecuje.

- To na pewno sezon intensywny, wymagający dużego skupienia i utrzymywania bardzo wysokiego poziomu, jeśli chce się grać o te najwyższe cele – tłumaczył Firlej w Polsacie Sport. - Dla nas z happy endem, z wisienką w postaci Final Four Ligi Mistrzów. Na pewno na to czekamy i będziemy chcieli się dobrze do tego przygotować. Myślę, że nie możemy już się tego doczekać – podkreślił lider stołecznego klubu.

Pół miliona euro dla zwycięzcy Ligi Mistrzów

Półfinały w sobotę, a finał i mecz o trzecie miejsce w niedzielę. Zwycięzca turnieju w Turynie dostanie premię finansową w wysokości pół miliona euro. Przegrany w finale wzbogaci się o połowę tej kwoty. Trzecia pozycja wyceniona jest na 150 tys. euro, a czwarta lokata na 100 tys. euro.

