Projekt Warszawa marzył o finale, ale przegrał z mistrzem Polski. Zdobędzie brązowy medal PlusLigi?

Projekt Warszawa zmierzy się z Asseco Resovią w walce o brązowy medal PlusLigi po porażce w półfinale z Bogdanką Lublin.

Warszawski zespół, który w ubiegłym roku zdobył brąz, ma nadzieję na powtórzenie tego sukcesu, mimo wyczerpującego sezonu.

Trener Kamil Nalepka i libero Damian Wojtaszek wskazują na siłę zagrywki rywali jako klucz do ich porażki.

Czy Projekt zdoła odnaleźć siły, by wywalczyć brąz i zapewnić sobie udział w Lidze Mistrzów?

Damian Wojtaszek: Bogdanka chciała się odgryźć za Ligę Mistrzów

Projekt w starciu z mistrzem Polski w dwumeczu urwał tylko dwa sety. Libero Damian Wojtaszek docenił klasę Bogdanki.

- W Warszawie mieliśmy więcej szans, żeby wygrać - podsumował Wojtaszek w rozmowie z Super Expressem. - Wiedzieliśmy, że Lublin przed własną publicznością będzie chciał zakończyć tę rywalizację i postawi wszystko na jedną kartę. Kibice plus atut własnej hali zadecydował o tym, że wygrali. Chcieli też się odgryźć po przegranych w Lidze Mistrzów. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Bogdanka wygrała zasłużenie. Pozostaje nam walka o brązowy medal, żeby znowu była Liga Mistrzów w Warszawie - stwierdził.

Kamil Nalepka: Projekt pogrążyły błędy

Trener Kamil Nalepka ocenił, że o triumfie Bogdanki zaważyła zagrywka. W jego zespole skuteczny był Bartosz Gomułka, zdobywca 17 punktów.

- Pogrążyły nas błędy - stwierdził Nalepka. - Uważam, że graliśmy niezłą siatkówkę na podobnym poziomie, jak Lublin, ale błędy sprawiły, że to rywale cieszą się z finału. Kluczem była ich presja na zagrywce i to, że bardzo dobrze zagrywali. Było nam trudno przeciwstawić się tym zagrywkom. Wysoki blok i zagrywka to mocne elementy Bogdanki. Skorzystała z nich bardzo dobrze - dodał.

To dla Projektu sezon pełen wzlotów i upadków

Szkoleniowiec warszawskiego klubu wierzy, że jego drużyna jeszcze sprawi niespodziankę. Rywalizacja z Asseco Resovią o 3. miejsce będzie toczyć się do trzech wygranych. Pierwszy mecz 25 kwietnia w Warszawie.

- Sezon w naszym wykonaniu jest pełen wzlotów i upadków - zaznaczył Nalepka. - Taki rollecoaster emocjonalny. Walka na wielu płaszczyznach: w PlusLiga i Lidze Mistrzów. Na pewno bardzo wyczerpujący sezon pod względem emocjonalnym i fizycznym. Teraz najważniejsze mecze przed nami. Musimy znaleźć psychiczne i fizyczne, żeby to dograć i walczyć o jak najlepsze rezultaty. Moim marzeniem jest wygrać Final Four. Zdajemy sobie sprawę z jakim przeciwnikiem przyjdzie się nam mierzyć. To jest sport i wszystko się może zdarzyć - przekonywał.

