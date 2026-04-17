Bogdanka Lublin zrewanżowała się Projektowi Warszawa za porażki w Lidze Mistrzów, wygrywając 3:1 w pierwszym meczu półfinałowym PlusLigi.

Środkowy Aleks Grozdanow podkreśla zgranie zespołu i kluczową rolę Wilfredo Leona w zwycięstwie, mimo zaciętej walki z wymagającym rywalem.

Grozdanow spodziewa się trudnego rewanżu w Lublinie, ale liczy na awans do finału PlusLigi już po dwóch spotkaniach.

Czy Bogdanka przypieczętuje awans do finału PlusLigi w meczu u siebie? Przeczytaj, co czeka siatkarzy w decydującym starciu!

Siatkarze Bogdanki byli zdeterminowani, aby zrewanżować się Projektowi za przegrane w Lidze Mistrzów. Plan wykonali, bo pokonali rywala na jego parkiecie 3:1 w pierwszym meczu półfinałowym PlusLigi. Środkowy Aleks Grozdanow (28 l.) liczy na to, że w sobotę mistrz Polski wywalczy sobie przepustkę do finału.

Wilfredo Leon był jak lew w meczu z Projektem Warszawa

Projekt w stolicy zaczął wyśmienicie, bo wygrał pierwszego. Jednak Bogdanka potrafiła zareagować. Kolejne trzy sety należały już do lubelskiego zespołu.

- Po tym pierwszym secie cały czas byliśmy w grze - zapewniał Grozdanow w rozmowie z „Super Expressem”. - W pierwszym secie różnica wyniosła dosłownie dwa punkty. Walczyliśmy do końca. Zadecydowały małe detale w grze, jakieś nieporozumienie, jedna czy dwie piłki, które wpadły. Jestem zadowolony, bo zagraliśmy dobrze jako zespół. W formie był Wilfredo Leon, który był jak lew - komplementował gwiazdę zespołu.

Bogdanka Lublin jest pod parą

Reprezentant Bułgarii z szacunkiem wypowiedział się o rywalu.

- Projekt to klasowa drużyna, nie poddał się - ocenił. - Jestem pewien, że stać ich na lepszą grę. Pokazali to w poprzednich meczach przeciwko nam. Z pewnością, gdy przychodzi moment „noża na gardle”, gra się trudniej. Mieliśmy ciężki sezon z wieloma problemami i też byliśmy w takim położeniu. Teraz jesteśmy „pod parą”. Nie będzie żadnego rozluźnienia i na pewno się nie poddamy - zapewnił.

Aleks Grozdanow mówi wprost. Gwiazda Bogdanki Lublin o hicie z Projektem Warszawa

Aleks Grozdanow: Projekt to bardzo dobry zespół

Bogdanka w przypadku wygranej w Lublinie zapewni sobie awans do finału.

- Gramy u siebie, co jest naszą przewagą - podkreślił. - Czy wystarczą dwa mecze, żeby znaleźć się w finale? Bardzo na to liczę, ale nie mogę z całą pewnością powiedzieć, czy tak się stanie już teraz. Powtórzę: Projekt to bardzo dobry zespół. Poza tym to półfinał PlusLigi, więc na tym etapie nie ma prawa być łatwo - stwierdził lider Bogdanki.

Mistrz Polski nastawia się na trudny rewanż w Lublinie

Bułgarski siatkarz nastawia się na trudną przeprawę z Projektem.

- Spodziewam się, że drugi mecz będzie jeszcze trudniejszy - wyznał. - Jednak zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby w tym finale zagrać i mieć więcej czasu na odpoczynek. Ale najpierw wykonajmy swoją pracę, a potem będziemy myśleć o tym, co dalej - dodał Grozdanow.

