Siatkarze Bogdanki zrewanżowali się za Ligę Mistrzów, pokonując Projekt Warszawa 3:1 w półfinale PlusLigi.

Mimo obiecującego początku Projektu, Bogdanka zdominowała kolejne sety, a Mateusz Malinowski został MVP meczu.

Czy Bogdanka przypieczętuje awans w Lublinie, czy Projekt zdoła odwrócić losy rywalizacji?

Mateusz Malinowski: Drugiego seta wygraliśmy wyraźnie

Projekt zaczął obiecująco, bo wygrał pierwszego seta 27:25. Jednak później na parkiecie dominowali goście i to do nich należały kolejne sety. Zwyciężyli w nich 25:12, 26:24, 25:22. W ekipie gospodarzy wyróżnił się Bartosz Bednorz (20 pkt), a w lubelskiej drużynie skuteczny był Wilfredo Leon (25 pkt). Kolejne spotkanie 18 kwietnia w Lublinie.

- Mieliśmy swoje szanse w tym pierwszym secie i troszeczkę mogliśmy go wyciągnąć - powiedział Malinowski w rozmowie z „Super Expressem”. - Drugiego seta wygraliśmy wyraźnie, a trzeciego na własne życzenia mogliśmy nawet przegrać. Nie potrafiliśmy skończyć pięciu akcji. Potem już było widać, że obydwa zespoły troszeczkę przysłowiowo oddychają rękawami i naprawdę się męczą. Popełniliśmy po prostu mniej błędów i wytrzymaliśmy czwartego seta. Dzięki temu jest wygrana, z czego bardzo się cieszymy. Przygotowujemy się na sobotę, żeby przypieczętować awans do finału - zapowiedział.

Aleks Grozdanow mówi wprost. Gwiazda Bogdanki Lublin o hicie z Projektem Warszawa

Bogdanka Lublin zrobi wszystko, żeby awansować do finału PlusLigi

Wprawdzie Malinowski został wyróżniony, ale docenił postawę liderów Bogdanki.

- Duże pochwały dla chłopaków na przyjęciu, zarówno dla Jacksona Younga i dla Leona - ocenił. - Zagrali kapitalne zawody. Kończyli ważne piłki. Myślę, że cały czas możemy grać lepiej. Szczególnie, że będziemy grali we własnej sali. Mamy ten handicap psychiczny. Jeżeli coś by się nie powiodło, to jeszcze możemy wrócić na trzeci mecz do Warszawy. Jednak mam nadzieję, że tak nie będzie. Zrobimy wszystko, żeby awansować do finału - podkreślił Malinowski.

Jakub Popiwczak przywołał Jacka Magierę. As Aluronu mówił o szczęściu i farcie

Damian Wojtaszek: Musimy wykorzystać wszystkie niedokładności

Jednak Projekt nie traci nadziei, że odwróci losy rywalizacji z mistrzem Polski.

- Nie wykorzystaliśmy szans, które dostaliśmy - tłumaczył nam Damian Wojtaszek. - Żeby wygrać z tak dobrą drużyną, jaką jest Bogdanka, to musimy wykorzystać wszystkie niedokładności, które mieliśmy. Jeśli to wykorzystamy, to możemy nawiązać z nią walkę - przekonywał.

Koniec po 16 latach. Uwielbiany polski siatkarz ogłosił to wszem wobec

Projekt Warszawa chce wygrać w Lublinie

Kapitan stołecznego zespołu jest optymistą.

- Chciałbym, żebyśmy zagrali lepsze spotkanie - wyjawił Wojtaszek. - Wiemy, że w Lublinie będzie bardzo ciężko. Jednak pokazaliśmy, że możemy wygrać z nimi. Będziemy starali się to zrobić. Dopóki piłka jest w grze, to robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby trzecie, decydujące spotkanie, wróciło do Warszawy - podkreślił lider Projektu.

Dopiero co byli mistrzami Polski, wycofują się z ligi. Wielki dramat