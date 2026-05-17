Mecz PGE Projekt Warszawa - Ziraat Bankasi Ankara o 3. miejsce w Lidze Mistrzów w niedzielę o godzinie 17.

Polski zespół walczy o brązowe medale z tureckim potentatem.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Projekt Warszawa - Ziraat Baankasi NA ŻYWO.

Trwa Final Four Ligi Mistrzów. Za nami półfinały, w których PGE Projekt Warszawa przegrał z włoską Perugią 0:3, a Aluron Warta Zawiercie pokonał 3:2 turecki Ziraat Benkasi Ankara. Zwycięzca turnieju w Turynie dostanie premię finansową w wysokości pół miliona euro. Przegrany wzbogaci się o połowę tej kwoty. Trzecia pozycja została wyceniona na 150 tys. euro, a czwarta lokata na 100 tys. euro.

Dla siatkarzy PGE Projektu Warszawa to historyczny debiut w Final Four. Zespół ze stolicy dotarł do Turynu heroiczną drogą „czarnego konia”. Po słabszej fazie grupowej (3. miejsce) w play-offach wyeliminowali Trentino w złotym secie i Bogdankę LUK Lublin. Bez kontuzjowanego Bartosza Bednorza trener Kamil Nalepka liczy na Bartosza Gomułkę, Bartosza Firszt, Kévina Tillie, kapitana Damiana Wojtaszka w przyjęciu i obronie oraz duet środkowych Jakub Kochanowski – Karol Kłos/Yurii Semeniuk.

Projekt Warszawa - Ziraat Benkasi Gdzie oglądać Final Four NA ŻYWO?

Mecz PGE Projekt Warszawa - Ziraat Benkasi Ankara Perugia o 3 miejsce w Final Four Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w niedzielę 17 maja o godzinie 17. Transmisja TV z meczu Projekt Warszawa - Ziraat Benkasi Ankara w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i Super Polsacie oraz online na Polsacie Box Go.

