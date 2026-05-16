Mecz Aluron Zawiercie – Ziraat Bankasi Ankara to drugi półfinał w Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów.

W tureckim zespole występuje Tomasz Fornal.

Za nami pierwszy półfinał Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa przegrał gładko 0:3 z włoską Perugią, która broni tytułu i jest faworytem. Zwycięzca turnieju w Turynie dostanie premię finansową w wysokości pół miliona euro. Przegrany wzbogaci się o połowę tej kwoty. Trzecia pozycja została wyceniona na 150 tys. euro, a czwarta lokata na 100 tys. euro.

Aluron Warta Zawiercie, polscy mistrzowie PlusLigi, zagrają teraz z tureckim potentatem. Ziraat Bankasi to faworyt bukmacherów. W ich składzie błyszczą gwiazdy światowego formatu: Nimir Abdel-Aziz, Tomasz Fornal, Trévor Clévenot i doświadczony rozgrywając Murat Yenipazar.

Mecz Aluron Zawiercie – Ziraat Bankasi Ankara w półfinale Final Four Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w sobotę 16 maja o godzinie 20.30. Transmisja TV z meczu Aluron Zawiercie – Ziraat Bankasi Ankara w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i Super Polsacie oraz online na Polsacie Box Go.

