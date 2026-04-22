Tauron Liga: Paulina Damaske i Budowlani Łódź chcą zaskoczyć DevelopRes Rzeszów

Siatkarki Budowlanych Łódź pokonały DevelopRes Rzeszów 3:1 w drugim meczu finałowym Tauron Ligi, wyrównując stan rywalizacji na 1-1.

Paulina Damaske, MVP meczu, podkreśla, że zespół chce się odegrać i wierzy w swoje umiejętności.

Trenerka DevelopResu, Jelena Blagojević, analizuje błędy swojego zespołu, wskazując na ryzykowne zagrania Budowlanych.

Czy Budowlane Łódź, po raz pierwszy w historii, sięgną po złoto, a DevelopRes obroni tytuł? Sprawdź, co wydarzy się w kolejnym meczu!

Paulina Damaske: Każda z nas miała w głowie to, że chce się odegrać

W pierwszym spotkaniu górą były mistrzynie Polski, które zwyciężyły 3:0. DevelopRes w Łodzi wygrał pierwszego seta 25:22. Jednak Budowlane nie poddały się i kolejne trzy partie należały do nich! Triumfowały w nich odpowiednio: 25:22, 25:20, 25:21. Świetnie zagrała Paulina Damaske, której przypadła nagroda MVP zawodów.

- Po pierwszym meczu każda z nas miała w głowie to, że chce się odegrać - przyznała Damaske w Polsacie Sport. - Myślę, że cały ten finał będzie tak wyglądał. Rzeszów "oddał" nam za Puchar Polski. Pokazały, że umiemy grać. To było dla nas ważne, aby z taką wiarą i podejściem wejść w ten mecz. Udało się nam to zrobić - zaznaczyła.

Budowlani Łódź chcą pobawić się w finale dłużej

Rywalizacja w finale toczy się do trzech wygranych. W tym momencie jest remis (1-1). Kolejny mecz jutro w Rzeszowie. Liderka Budowlanych ma nadzieję na sprawienie niespodzianki.

- Do każdego meczu w finale powinniśmy podchodzić z czystą głową - przekonywała Damaske w Polsacie Sport. - Jest remis, więc pobawimy się trochę dłużej. Wiadomo, że z każdym spotkaniem będzie coraz ciężej. W trzecim spotkaniu będzie duża walka - zapowiedziała przyjmująca łódzkiej drużyny.

DevelopPres liczy na wygraną

Wprawdzie DevelopRes potknął się w Łodzi, ale trenerka Jelena Blagojević wierzy w końcowy sukces, którym jest obroną tytułu. Zwróciła uwagę na to, co zdecydowało o sukcesie Budowlanych.

- Pierwszego seta wygrałyśmy bardziej przez błędy Budowlanych - analizował trenerka mistrzyń Polski. - Później także w sporej liczbie elementów zagrałyśmy słabo. Nie byłyśmy cierpliwe w momentach gry na wysokiej piłce, gdzie rywalki nas bardzo dużo blokowały czy podbijały - dodała.

Jelena Blagojević: Siatkarki Budowlanych ryzykowało we wszystkim

DevelopRes po raz szósty z rzędu wystęuje w finale. Dla Budowalnych to trzeci start. Nigdy w historii nie sięgnęły po złoto.

- Siatkarki Budowlanych ryzykowało we wszystkim - podkreśliła Blagojević. - To im udawało się. W konsekwencji dało wygraną. Przyjechaliśmy do Łodzi, żeby powalczyć o zwycięstwo. Chciałyśmy prowadzić w serii 2-0. Jednak nie udało się nam to zrealizować - wyznała Serbka.

