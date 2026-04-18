Bogdanka zrewanżowała się Projektowi za przegraną w Lidze Mistrzów, awansując do finału Plusligi po dwóch spotkaniach.

Kapitan Bogdanki, Marcin Komenda, podkreśla powrót formy i zasłużony awans, wspominając o "szczęściu" od Linkin Park.

Libero Projektu, Damian Wojtaszek, przyznaje, że atut własnej hali i kibiców Lublina zadecydował o wygranej.

Trener Kamil Nalepka wskazuje na błędy i presję zagrywki Bogdanki jako klucz do ich triumfu.

Jaki będzie finał Plusligi dla Bogdanki, która ponownie zmierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie?

Marcin Komenda: Projekt jest mocną drużyną

Bogdanka chciała zrewanżować się Projektowi za przegrane w Lidze Mistrzów. Udało się jej to wyśmienicie, bo sprawę awansu do finału Plusligi rozstrzygnęła w dwóch spotkaniach. W rewanżu wygrała dwa pierwsze sety. Kolejny należał do gości, a w decydujący gospodarzem przypieczętowali awans.

- To był bardzo trudny mecz, bo wiemy, jak mocną drużyną jest Projekt - powiedział Marcin Komenda w rozmowie z Super Expressem. - Spodziewaliśmy się bardzo trudnej przeprawy. Wiedzieliśmy, że będzie to wyrównana rywalizacja. Pokazali klasę w Lidze Mistrzów, kiedy byliśmy od nas lepsi. Teraz to my jesteśmy górą. Pokazaliśmy, że nasza forma wróciła na właściwe tory. Myślę, że zasłużenie awansowaliśmy do finału. Szczęście przyniósł nam Linkin Park. Ostatnim utworem był Somewhere I Belong - dodał kapitan lubelskiego zespołu.

Damian Wojtaszek: Bogdanka Lublin zasłużenie awansowała do finału

Libero projektu Damian Wojtaszek docenił klasę Bogdanki.

- W Warszawie mieliśmy więcej szans, żeby wygrać - podsumował Wojtaszek w rozmowie z Super Expressem. - Wiedzieliśmy, że Lublin przed własną publicznością będzie chciał zakończyć tę rywalizację i postawi wszystko na jedną kartę. Kibice plus atut własnej hali zadecydował o tym, że wygrali. Chcieli też się odgryźć po przegranych w Lidze Mistrzów. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Bogdanka wygrała zasłużenie. Pozostaje nam walka o brązowy medal, żeby znowu była Liga Mistrzów w Warszawie - podkreślił.

Trener Kamil Nalepka ocenił, że o triumfie Bogdanki zaważyła zagrywka.

- Pogrążyły nas błędy - stwierdził Nalepka. - Uważam, że graliśmy niezłą siatkówkę na podobnym poziomie, jak Lublin, ale błędy sprawiły, że to rywale cieszą się z finału. Kluczem była ich presja na zagrywce i to, że bardzo dobrze zagrywali. Było nam trudno przeciwstawić się tym zagrywkom. Wysoki blok i zagrywka to mocne elementy Bogdanki. Skorzystała z nich bardzo dobrze - przekonywał.

Kamil Nalepka: To sezon pełen wzlotów i upadków

Szkoleniowiec warszawskiego klubu wierzy, że jego drużyna jeszcze sprawi niespodziankę.

- Sezon w naszym wykonaniu jest pełen wzlotów i upadków - zaznaczył Nalepka. - Taki rollecoaster emocjonalny. Walka na wielu płaszczyznach: w PlusLiga i Lidze Mistrzów. Na pewno bardzo wyczerpujący sezon pod względem emocjonalnym i fizycznym. Teraz najważniejsze mecze przed nami. Musimy znaleźć psychiczne i fizyczne, żeby to dograć i walczyć o jak najlepsze rezultaty. Moim marzeniem jest wygrać Final Four. Zdajemy sobie sprawę z jakim przeciwnikiem przyjdzie się nam mierzyć. To jest sport i wszystko się może zdarzyć - ocenił.

Warta będzie chciała odegrać się za ubiegły rok

Bogdanka broni mistrzostwa i nie ukrywa, że chciałaby potwierdzić dominację w PLusLidze.

- W tamtym roku także mierzyliśmy się z Aluronem w finale - przypomniał Komenda. - Drugi raz z rzędu będziemy więc grali ze sobą o złoty medal. Mam nadzieję, że znowu nam się uda, że znowu to zrobimy i wywalczymy złoto. Na pewno Zawiercie będzie chciało odegrać się za tamten rok - wyznał.

Wspomniany Aluron CMC Warta Zawiercie zdominował rywalizację z Asseco Resovią, wygrywając w każdym z meczów po 3:0.

- Chciałbym świętować, cieszyć się - powiedział Jakub Popiwczak w Polsacie Sport. - Uważam, że to naprawdę wielka rzecz. Pamiętam, jak się czuliśmy dwa tygodnie temu, gdy wisieliśmy nad przepaścią. Byliśmy o włos, żeby odpaść w ćwierćfinale i wszyscy mówiliby, że Zawiercie jest jednym wielki przegranym. Teraz dwa mecze z Resovią bez straconego seta. Myślę, że świetnie wyglądaliśmy w tych meczach. Jesteśmy szczęśliwi i możemy być dumni z siebie - stwierdził libero wicemistrza Polski.

WIDZIMY SIĘ W FINALE 💛🖤BOGDANKA LUK Lublin - @projektwarszawa 3:1 (25:14, 26:24, 18:25, 25:17) pic.twitter.com/SIKataCmZH— BOGDANKA LUK Lublin (@LukLublin) April 18, 2026

