Środa przyniesie siatkarskie emocje na najwyższym poziomie w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów.

Dwa polskie zespoły, Asseco Resovia i Warta Zawiercie, zmierzą się z wymagającymi rywalami o awans do półfinału.

Tomasz Fornal stanie po drugiej stronie siatki w Rzeszowie, a Warta zmierzy się z włoskim gigantem.

Tomasz Fornal i Ziraat Ankara na drodze Asseco Resovii

Siatkarskie święto czeka kibiców w Rzeszowie, gdzie miejscowa Asseco Resovia podejmie turecki Ziraat Bankkart Ankara. Rzeszowianie, po wyeliminowaniu w barażach belgijskiego Knack Roeselare, trafili na niezwykle wymagającego przeciwnika. Największym magnesem tego starcia jest bez wątpienia postać Tomasza Fornala. Reprezentant Polski i lider tureckiej ekipy po raz pierwszy w tym sezonie będzie miał okazję zaprezentować się przed polską publicznością, jednak w roli rywala.

Przeczytaj także: Kto nowym trenerem Igi Świątek? Na liście sensacyjny powrót i hiszpański gigant

Jego zespół spisywał się rewelacyjnie w fazie grupowej, dzięki czemu zapewnił sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału, unikając baraży. To właśnie siatkarze Ziraatu uchodzą za faworyta tego dwumeczu, co stawia przed podopiecznymi Giampaolo Medei ogromne wyzwanie.

Warta Zawiercie rzuca wyzwanie włoskiemu gigantowi

W drugim środowym meczu z polskim udziałem Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się na wyjeździe z potężnym Cucine Lube Civitanova. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego, podobnie jak ich rywale, zameldowali się w ćwierćfinale bezpośrednio po fazie grupowej. Los nie był jednak dla nich łaskawy, przydzielając im jednego z najtrudniejszych możliwych przeciwników.

Zobacz też: Oskar Pietuszewski pod osłoną nocy dotarł na zgrupowanie. Nie był sam! Zobacz zdjęcia

Włoska drużyna, która w grupie rywalizowała z PGE Projektem, również ominęła baraże i będzie chciała wykorzystać atut własnego parkietu w pierwszym spotkaniu. Dla "Jurajskich Rycerzy" będzie to prawdziwy test charakteru i umiejętności w starciu z europejską czołówką.

Rewanżowe mecze obu par zaplanowano na przyszły tydzień. Warto dodać, że jeśli polskim drużynom uda się sprawić niespodziankę, mogą na siebie trafić w półfinale. Wielki finał z udziałem czterech najlepszych drużyn odbędzie się w dniach 16-17 maja w Turynie.

Tomasz Fornal zwierza się "Super Expressowi" - ekskluzywny wywiad