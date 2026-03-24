Kto nowym trenerem Igi Świątek? Na liście sensacyjny powrót i hiszpański gigant

Po rozstaniu z trenerem Wimem Fissettem, Iga Świątek poszukuje nowego szkoleniowca.

Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się hiszpańskich trenerów, takich jak Francisco Roig, a także Tomasza Wiktorowskiego.

Czy Iga zdecyduje się na sprawdzone rozwiązanie, czy zaskoczy wszystkich?

Hiszpański kierunek priorytetem? Te nazwiska rozpalają wyobraźnię

W medialnych spekulacjach na pierwszy plan wysuwa się tak zwany „kierunek hiszpański”. Wielu ekspertów uważa, że styl gry Igi Świątek, oparty na sile i dominacji z głębi kortu, idealnie pasuje do filozofii trenerów z Półwyspu Iberyjskiego, zwłaszcza w kontekście gry na nawierzchni ziemnej. Najczęściej w tym kontekście pojawia się nazwisko Francisco Roiga, który przez lata współpracował z Rafaelem Nadalem.

Na liście życzeń, choć traktowany raczej jako ambitna, ale trudna do realizacji opcja, znajduje się także Juan Carlos Ferrero. Trener stojący za sukcesami Carlosa Alcaraza byłby dla sztabu Polki prawdziwym strzałem w dziesiątkę, jednak jego obecne zobowiązania czynią ten scenariusz mało prawdopodobnym. Mimo to, media podkreślają, że Świątek może celować w trenera z absolutnego topu, a Ferrero idealnie wpisuje się w ten profil.

25

A może sprawdzona opcja? Sensacyjny powrót i rozwiązanie tymczasowe

Równolegle do hiszpańskich spekulacji, w mediach pojawił się wątek wielkiego powrotu. Coraz głośniej mówi się o ewentualnym ponownym nawiązaniu współpracy z Tomaszem Wiktorowskim. To pod jego wodzą Iga Świątek osiągała pierwsze wielkie sukcesy.

Znacznie bardziej realnym scenariuszem, przynajmniej na najbliższy czas, wydaje się być pomoc Dawida Celta. Kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Billie Jean King już wcześniej wspierał Igę w okresach przejściowych i jest wskazywany jako idealny kandydat na trenera tymczasowego. Z kolei jedno z najgłośniejszych nazwisk, które pojawiło się w plotkach, Piotr Woźniacki, sam zdementował te doniesienia, co czyni tę opcję mało prawdopodobną.

Sama Iga Świątek konsekwentnie milczy, skupiając się na treningach i przygotowaniach do kolejnych startów. Decyzja o wyborze nowego trenera będzie jedną z najważniejszych w jej karierze i z pewnością zostanie podjęta bez pośpiechu.

