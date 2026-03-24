Miał zostać nowym trenerem Igi Świątek. Zaprzecza i wskazuje inne nazwisko! Szok?

Iga Świątek od poniedziałku 23 marca oficjalnie jest bez trenera.

W ostatnich dniach na głównego kandydata do tej roli wyrastał Piotr Woźniacki.

Słynny trener zaprzecza jednak głośnym doniesieniom i wskazuje innego wartościowego kandydata do objęcia Igi.

Piotr Woźniacki ogłasza: "Nie będę trenerem Igi Świątek". Ma swojego faworyta!

Po katastrofalnym występie Igi Świątek w Miami kibice spodziewali się, że w jej sztabie może dojść do zmian. Już od kilku dni naprawdę głośno było o potencjalnej współpracy polskiej tenisistki z Piotrem Woźniackim. Byłaby to sensacja, ponieważ słynny ojciec i trener Karoliny Woźniackiej przez całą karierę nie pracował z inną zawodniczką, a od lat nie był obecny w tenisowym tourze. Teraz Polak, który odnalazł się życiowo w Danii, stanowczo zaprzeczył tym plotkom w kilku medialnych rozmowach.

Kto nowym trenerem Świątek? Kandydatem były szkoleniowiec Nadala!

QUIZ: Czy rozpoznasz gwiazdy światowego tenisa? Nie znać ich to wstyd dla kibica! Sprawdź się Pytanie 1 z 14 Kim jest ta tenisistka? Agnieszka Radwańska Iga Świątek Maja Chwalińska Następne pytanie

Woźniacki zdementował te doniesienia na łamach Interii, Sport.pl, a także TVP Sport.

- Na pewno nie będę nowym trenerem Igi Świątek. Ktoś puścił taką kaczkę. Nikt ze mną nie rozmawiał. A nawet jakby rozmawiał, to ja swoją karierę trenerską zakończyłem - podkreślił w rozmowie z Arturem Gacem z pierwszego z wymienionych portali.

Kto zatem obejmie byłą liderkę rankingu WTA? Uznany szkoleniowiec ma swojego faworyta i to z polskiego ogródka!

- Natomiast chętnie Idze i jej tacie doradzę, jeśli uznają, że warto do mnie zadzwonić. Kiedyś już im dobrze doradziłem. To było parę lat temu – wtedy, gdy zatrudnili Tomasza Wiktorowskiego. Mówiłem im, że to na pewno będzie bardzo dobry wybór, i był - przyznał Woźniacki w wywiadzie z Łukaszem Jachimiakiem, po czym otwarcie zasugerował kandydaturę Dawida Celta!

Jego zdaniem ma najważniejsze obecnie atuty: zna Igę, umie się z nią komunikować i ma podobną mentalność. Do tego ma doświadczenie z reprezentacji Polski i prywatnej relacji z Agnieszką Radwańską. Woźniacki jest przekonany, że współpraca na linii Świątek - Celt po prostu by wypaliła, choćby na krótszą metę.