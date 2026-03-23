Kto nowym trenerem Świątek? Kandydatem były szkoleniowiec Nadala!

Iga Świątek ogłosiła, że kończy współpracę z trenerem Wimem Fissettem.

W mediach pojawiają się pierwsze nazwiska kandydatów na jego następcę, a jednym z nich jest były trener Rafaela Nadala.

Sprawdź, kim jest Francisco Roig, o którego zapewne chodzi.

Iga Świątek w poniedziałek poinformowała, że kończy współpracę z Wimem Fissettem. Decyzję podjęła po fatalnym występie w Miami Open, z którego odpadła już po pierwszym meczu i porażce (6:1, 5:7, 4:6) z Magdą Linette. Na razie nie podała nazwiska następcy Belga. W opublikowanym w mediach społecznościowych poście poinformowała też, że pozostała część jej zespołu pozostaje bez zmian.

"Po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy - w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń. Dziękuję Ci Trenerze za ten czas i za lekcje, jakie dzięki Tobie odebrałam. Życzę Ci wszystkiego dobrego - zarówno zawodowo, jak i prywatnie" - napisała Iga Świątek.

Pojawiają się pierwsze nazwiska kandydatów na następcę Wima Fissette'a. Portal polski-tenis.pl poinformował, że jednym z nich jest jest doświadczony hiszpański trener znany ze współpracy z Rafaelem Nadalem. Chodzi zapewne o Francisco Roiga.

Kim jest Francisco Roig, były trener Rafaela Nadala?

Francisco Roig to hiszpański trener i były zawodowy tenisista, specjalizujący się głównie w grze deblowej. Najbardziej znany jest z długoletniej pracy ze wspomnianym Rafaelem Nadalem – od 2005 do 2022 roku był jego drugim trenerem, współpracując z Tonim Nadalaem, wujkiem gwiazdora z Majorki, a później z Carlosem Moyą i Markiem Lópezem. Był obecny przy wszystkich 22 tytułach wielkoszlemowych Nadala. Później trenował m.in. Matteo Berrettiniego (grudzień 2023 – październik 2024) a ostatnioEmmę Raducanu (od sierpnia 2025 do stycznia 2026 – współpraca trwała około 6 miesięcy, zakończyła się po Australian Open 2026). Obecnie Francisco Roig jest m.in. dyrektorem technicznym w akademii tenisowej BTT Tennis Academy w Barcelonie.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie