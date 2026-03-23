Gorąco po rozstaniu Igi Świątek! Tomasz Lis nie wytrzymał. "Kto następny?"

Iga Świątek rozstała się z belgijskim trenerem Wimem Fissettem.

Decyzję polskiej tenisistki ostro skomentował m.in. Tomasz Lis.

"U Igi źli są tylko kolejni trenerzy. Ok" - napisał znany dziennikarz, a po chwili uderzył jeszcze mocniej.

Iga Świątek już bez trenera. Tomasz Lis grzmi po jej decyzji

Wim Fissette nie jest już trenerem Igi Świątek. Polska tenisistka potwierdziła tę informację w mediach społecznościowych po kompletnie nieudanym występie w Miami, gdzie po raz pierwszy od 2021 roku przegrała w meczu otwarcia turnieju. Sensacyjna porażka z Magdą Linette stała się gwoździem do trumny belgijskiego szkoleniowca, który objął byłą liderkę rankingu WTA w październiku 2024 roku. Po niemal 1,5 roku ta współpraca dobiegła końca - w przeciwieństwie do reszty sztabu.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

"Pozostała część mojego sztabu pozostaje bez zmian. Wiem, że pojawia się wiele pytań, ale dam Wam znać o tym, co dalej w odpowiednim czasie. Daję sobie chwilę na zadbanie o siebie, ułożenie tego doświadczenia i przygotowanie się do nowego rozdziału" - poinformowała Świątek. Na jej decyzję szybko zareagował Tomasz Lis.

Znany polski dziennikarz od dłuższego czasu śledzi poczynania tenisistki. Zdarzało mu się już podważać rolę Darii Abramowicz, a poniedziałkowe ogłoszenie Igi tylko dolało oliwy do ognia.

"Okazuje się, że u Igi źli są tylko kolejni trenerzy. Ok" - skomentował Lis w portalu X. Na tym jednak nie skończył.

"Szkoda słów. Ciekawe, kto następnym frajerem" - napisał niewiele później w odpowiedzi na wpis jednego z internautów, który ironicznie zaproponował na stanowisko głównego trenera Darię Abramowicz! Ten komentarz 60-latka dobitnie oddaje jego stosunek do psycholożki tenisistki i najnowszej roszady w teamie Świątek.

Szkoda słów. Ciekawe kto następnym frajerem.— Tomasz Lis (@lis_tomasz) March 23, 2026