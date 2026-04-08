Polski siatkarz kończy karierę! 3 razy wygrał Ligę Mistrzów. "Ostateczna decyzja"

Jastrzębski Węgiel w decydującym ćwierćfinałowym starciu PlusLigi przegrał w Warszawie z Projektem 3:0.

Po tej porażce Adrian Staszewski ogłosił, że kończy bogatą karierę.

35-latek to jeden z niewielu polskich siatkarzy, który ma na koncie triumf w Lidze Mistrzów i Pucharze CEV.

Ćwierćfinały PlusLigi są już prawie za nami. We wtorek (7 kwietnia) awans do półfinału wywalczył Projekt Warszawa, który przy stanie 1:1 pewnie wygrał 3:0 decydujący mecz przed własną publicznością z Jastrzębskim Węglem. W zespole pokonanych niewiele do powiedzenia miał wchodzący z ławki Adrian Staszewski, który po odpadnięciu z play-offów ogłosił, że był to jego ostatni mecz w zawodowej karierze!

Mówią o niej: "najpiękniejsza polska siatkarka". Na święta wygrzewa się 8500 km od Polski!

- Oczywiście decyzja nie przyszła łatwo, aczkolwiek jest ona dobrze przemyślana i ostateczna. Jest trochę smutno, pojawiają się łzy w oczach, ale kiedyś to musiało nastąpić - powiedział Staszewski na antenie Polsat Sport. 35-latek dodał, że swoją przyszłość i tak wiąże z siatkówką, być może w roli trenera.

Choć kończący karierę przyjmujący nigdy nie był czołową gwiazdą ligi, może pochwalić się licznymi sukcesami. Na koncie ma między innymi trzy triumfy w Lidze Mistrzów, a także mistrzostwo, Superpuchar i trzy Puchary Polski z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. W 2024 roku z Asseco Resovią Rzeszów sięgnął po Puchar CEV, kompletując triumfy w dwóch najważniejszych europejskich pucharach jako jeden z nielicznych polskich siatkarzy. Przez 5 lat grał też w belgijskim Lindemans Aalst, gdzie trzykrotnie cieszył się z brązowego medalu mistrzostw Belgii. Staszewski seniorską karierę rozpoczynał w Effectorze Kielce, a ostatni sezon rozegrał w Jastrzębskim Węglu.

PlusLiga. ZAKSA - Aluron Warta Zawiercie. Kto zagra w półfinale? Znamy termin decydującego meczu!

W półfinałach PlusLigi są już: PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin i Asseco Resovia Rzeszów. Ostatnie miejsce zajmie Aluron CMC Warta Zawiercie lub ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - decydujący mecz w rywalizacji do dwóch zwycięstw już w czwartek, 9 kwietnia.