Projekt Warszawa wygrał z Jastrzębskim Węglem 3:0 w decydującym meczu ćwierćfinałowym PlusLigi.

Warszawscy siatkarze zapewnili sobie awans do półfinału, gdzie zmierzą się z Bogdanką Lublin.

Jakie są szanse Projektu w walce o finał i czy zdołają pokonać silnego rywala?

Sprawdź, co mówią trener i zawodnicy o nadchodzącym półfinale i ich drodze po medale!

Kamil Nalepka: Jastrzębski Węgiel w pierwszym secie postawił najtrudniejsze warunki

Warszawski zespół zasłużenie awansował do najlepszej czwórki rozgrywek. Jeszcze w pierwszej partii Jastrzębski Węgiel starał się walczyć z gospodarzami. Jednak to oni zwyciężyli 25:20, a w kolejnych odsłonach potwierdzi dominację triumfując odpowiednio: 25:17, 25:13.

- Nie chcę mówić, że się spodziewałem, ale cieszę się, że tak to wyglądało, że wygraliśmy w trzech setach - powiedział nam Kamil Nalepka, trener Projektu. - Rywal w pierwszym secie postawił najtrudniejsze warunki. Cieszę się, że byliśmy w stanie przełamać się i rywala, bo w pierwszym secie to było bardzo ciężkie spotkanie. Odskoczyliśmy im dopiero w końcówce. Cieszę się z wyniku oraz z tego, że pokazaliśmy lepszą siatkówkę niż w Jastrzębiu i lepszą od tego zespołu - ocenił.

Bartosz Bednorz: Pokazaliśmy, że zasługujemy na to, żeby walczyć o medale

Najskuteczniejszy w stołecznej drużynie był Bartosz Bednorz, który zdobył 18 punktów i został wybrany MVP spotkania.

- Cieszę się z postawy zespołu, ponieważ od początku do końca kontrolowaliśmy to spotkanie - podsumował Bartosz Bednorz w rozmowie z "Super Expressem". - Pokazaliśmy, że zasługujemy na to, żeby walczyć o medale. Wiedzieliśmy o co gramy. Znamy swoją wartość. Wiedzieliśmy, że musimy wyjść i zagrać swoją najlepszą siatkówkę. I tak też było. To jest piękno tego sportu, że czasami, jak się jest pod ścianą, to wtedy tak naprawdę wychodzi prawdziwa drużyna. Jestem bardzo dumny, bo wszyscy pokazaliśmy, że potrafimy utrzymać naszą dobrą grę, nawet po takim chłodnym prysznicu, jaki zdarzył się w Jastrzębiu - przyznał.

Bogdanka Lublin zrobi wszystko, aby zrewanżować się Projektowi Warszawa

W półfinale rywalem Projektu będzie Bogdanka Lublin, która będzie podrażniona za przegraną w Lidze Mistrzów.

- Bogdanka zrobi wszystko, aby zrewanżować się nam za spotkanie w Warszawie i Lublinie - przekonywał trener Nalepka. - Wszystko jest w naszych rękach i głowach. Będziemy starać się przygotować do tego meczu najlepiej jak potrafimy. Zrobimy wszystko, żeby wygrać. Zwłaszcza w pierwszym meczu u siebie. To będzie bardzo ważne, żeby jechać z handicapem do Lublina - stwierdził.

Projekt chce pokazać kawał dobrej siatkówki

Ze szkoleniowcem zgadza się także Bednorz. Przyjmujący wierzy jednak w siłę warszawskiej drużyny.

- Spodziewam się bardzo ciężkiego spotkania, ponieważ Bogdanka to jeden z najlepszych zespołów na świecie - wyznał nam Bednorz. - Musimy być na to gotowi. To, co było wcześniej, już się nie liczy. Najważniejszy jest teraz poniedziałkowy mecz. Wierzę, że ze wspaniałym dopingiem kibiców, który niósł nas dziś, będziemy mocniejsi. Natomiast boisko zweryfikuje. Mam nadzieję, że będziemy zdrowi my i Bogdanka, i pokażemy kawał dobrej siatkówki - zadeklarował lider Projektu.

