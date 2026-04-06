Projekt Warszawa i Jastrzębski Węgiel zmierzą się w decydującym starciu o półfinał.

Jastrzębski Węgiel, po wygranej 3:2, liczy na powtórzenie sukcesu, podczas gdy Projekt liczy na wsparcie kibiców.

Jan Firlej: Jastrzębski podejmował ryzyko

Warszawski zespół prowadził po trzech setach 2:1. Jednak gospodarze podnieśli się, wyrównali w czwartym, a w tie-breaku zapewnili sobie zwycięstwo. Kluczowa w ich wykonaniu była zagrywka, która sprawiła problemy ekipie przyjezdnych.

- Spodziewałem się zdecydowanie lepszego występu z ich strony niż w Warszawie - powiedział Jan Firlej w Polsacie Sport. - To, co wyprawiali na zagrywce, ile ryzyka podejmowali, a przy tym, jak mało błędów robili, to nie widziałem ich w tym sezonie tak zagrywających przez cały mecz. Brawa dla nich - komplementował rywali.

Projekt liczy na kibiców w Warszawie

Rozgrywający Projektu był pod wrażeniem występu Jastrzębskiego, który mu zaimponował.

- Wyróżniłbym Adama Lorenca - zaznaczył Firlej. - Nie byliśmy w stanie go zatrzymać. Nie mogliśmy go zablokować. Brawa dla niego, bo zagrał znakomity mecz - stwierdził.

Firlej uważa, że stołeczny zespół przed własną widownią pokona rywala i zamelduje się w półfinale.

- Zdecydowanie jest to dla nas najważniejszy mecz sezonu na ten moment - podkreślił. - Liczę na to, że dopiszą kibice i pomogą nam zwyciężyć. Bardzo cenimy sobie grę na pełnym Torwarze, bo zawsze nas uskrzydla. Mam nadzieję, że zrobimy wszystko, żeby awansować do czwórki - dodał.

Jastrzębski Węgiel nie będzie kalkulował

Tyle że Jastrzębski Węgiel przyjeżdża do stolicy z konkretnym celem.

- Jestem optymistą - przekonywał z kolei Lorenc w Polsacie Sport, który zdobył 24 pkt i dostał nagrodę MVP. - Uważam, że jak najbardziej stać nas awans do półfinału. Skoro daliśmy radę wygrać u siebie, to wierzę, że jesteśmy w stanie postawić się w Warszawie i zwyciężyć. Damy z siebie wszystko – zapewnił atakujący.

Libero Maksymilian Granieczny również jest zdeterminowany i pełen wiary.

- Nie musimy kalkulować - ocenił siatkarz Jastrzębskiego. - To Warszawa musi, a my możemy. Jesteśmy w takiej sytuacji, że jedziemy, walczymy i liczymy na wygraną - wyznał Granieczny.

Do półfinału awansowała Bogdanka Lublin, która po raz drugi pokonała 3:0 Skrę Bełchatów. W najlepszej czwórce jest także Asseco Resovia, która ponownie zwyciężyła 3:0 AZS Olsztyn. Mecz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron Warta Zawiercie właśnie się toczy. W pierwszym meczu górą była ZAKSA (3:2).

20