Siatkarze Aluronu Warty Zawiercie zrewanżowali się ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle w ćwierćfinale PlusLigi, wygrywając 3:1.

Mecz był pełen emocji, a o zwycięstwie Aluronu zadecydowały zacięte końcówki setów, które tym razem padły ich łupem.

MVP spotkania został Bartosz Kwolek, który podkreślił ulgę po zwycięstwie i zapowiedział decydujące starcie.

Cztery zacięte sety, co za mecz

W pierwszym meczu to ZAKSA była górą, wygrywając 3:2. Drugie spotkanie było pełne emocji i niezwykle zacięte. Aluron triumfował w pierwszym secie, zwyciężając 25:22. Jednak kolejna partia należała do gospodarzy (25:23). Za to trzecia i czwarta odsłona należała do ekipy z Zawiercia, wygrywając odpowiednio w tym samym stosunku: 25:23,25:23.

Bartosz Kwolek: Tym razem te końcówki poszły na naszą stronę

W ZAKSIE wyróżnił się duet: Kamil Rychlicki - Jakub Szymański, którzy zdobyli po 16 punktów. Choć w Aluronie skuteczny był Aaron Russell (20 pkt), to tytuł MVP zgarnął Bartosz Kwolek (18 pkt).

- Kamień spadł nam z serca - podkreślił Kwolek w Polsacie Sport. - Przegrywając pierwszy mecz u siebie, to na wyjeździe nie masz tej przewagi własnej hali. Czuliśmy w kościach, że będzie to zacięty mecz, co pokazuje wynik. Cieszy to, że tym razem te końcówki poszły na naszą stronę. Do zobaczenia w Sosnowcu - przyjmujący Aluronu zaprosił na kolejny mecz.

Quinn Isaacson zaskoczył zagraniami Aluron

Siatkarz z Zawiercia docenił rywali. Jego zdaniem, dobrze wypadł Quinn Isaacson. Dodał, co zadecydowało o zwycięstwie gości.

- Jeśli masz plan na mecz i go się trzymasz, to nawet jeśli nie jest doskonały, to zawsze przyniesie ci jakieś korzyści - analizował Kwolek. - Staraliśmy się ten plan trzymać. Wydaje mi się, że w większości nam się udawało. Na pewno kilka razy zaskoczył nas zagraniami Isaacson. Ale każdy rozgrywający na dobrym poziomie czymś zaskakuje - dodał lider Warty.

Wyszarpali to! 🔥 @AluronCMC wygrywa drugie spotkanie ćwierćfinałowe z @ZAKSAofficial i gramy dalej o awans do półfinału #PlusLiga 🫡Kolejny świetny mecz, ależ tam będzie walka do samego końca! 😍 pic.twitter.com/q8Zus5Zos2— PlusLiga (@PlusLiga_) April 6, 2026

