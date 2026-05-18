Perugia wybiła Aluronowi marzenia o złocie. Jurajscy Rycerze ze srebrem Ligi Mistrzów

Polskie potęgi siatkarskie, Aluron CMC Warta Zawiercie i Projekt Warszawa, stawiły czoła europejskiej elicie w Final Four Ligi Mistrzów.

Jurajscy Rycerze wywalczyli srebrny medal, ulegając w finale potężnej Perugii, natomiast Projekt zajął czwarte miejsce po dramatycznym meczu o brąz.

W półfinale Aluron pewnie pokonał 3:1 Ziraart Bankkart Ankara. W decydującym starciu znów przyszło się mierzyć ekipie z Zawiercia z Perugią, z którą przegrali finał 2:3 w ubiegłym roku. Mieli nadzieję, że tym razem zrewanżują się włoskiej drużynie za tamto niepowodzenie.

Perugia za silna dla Aluronu

Jednak nie dali rady, bo Perugia okazała się zbyt silnym zespołem. W pierwszym secie toczyła się równorzędna walka. To była zacięta batalia. Tyle, że ostatecznie na przewagi zwyciężył mistrz Włoch 29:27. To rozbudziło nadzieje na kolejne sety. Niestety, dominowała w nich Perugia, która wygrała odpowiednio: 25:18 i 25:15.

Dla włoskiego klubu to drugi z rzędu triumf w Lidze Mistrzów. Występujący w tym zespole Kamil Semeniuk po raz czwarty w karierze zdobył główne trofeum. W Perugii najskuteczniejszy był Wassim Ben Tara (24 pkt), a w Aluronie Mateusz Bieniek (9 pkt), który trafił do najlepszej piątki turnieju. Jest w niej także Tomasz Fornal z Ziraatu.

Jakub Popiwczak: Perugia była świetna

- Trzeba oddać przeciwnikowi, że był po prostu świetny - podkreślił Jakub Popiwczak, cytowany przez PAP. - Nawet w pierwszej partii ciężko było ich złamać. Ciężko było coś dostać ekstra. Nic nie chcieli dać. Grali naprawdę dobrze. Grali fizyczną siatkówkę. Z perspektywy parkietu czuliśmy się tak, jakby ktoś nam spuścił niezłe lanie - opisał obrazowo libero Aluronu siłę rywala.

Kamil Nalepka: Projekt wzniósł się na wyżyny możliwości

Projekt zaliczył za to dwie porażki. Najpierw przegrał 0:3 z Perugią, w meczu o 3. miejsce uległ Ziraatowi 2:3 (25:20, 23:25, 25:13, 23:25, 11:15). W ten sposób mistrz Turcji wywalczył brązowy medal i zarobił 150 tys. euro. Warszawski klub wzbogacił się o 100 tys. euro. Najwięcej zastrzeżeń stołeczny zespół miał do decyzji arbitrów.

- Gdyby Ziraat wyjaśnił nas wygrywając 3:0, to by bolało mniej - ocenił Kamil Nalepka, cytowany przez PAP. - Jestem dumny z chłopaków. Wznieśli się na wyżyny swoich możliwości. Było bardzo blisko, żeby zwyciężyć - dodał trener Projektu.

Nagrody w Final Four:

* MVP i najlepszy libero: Massimo Colaci (Perugia)

* Najlepsi środkowi: Mateusz Bieniek i Jurij Gladyr (obaj Aluron)

* Najlepsi przyjmujący: Tomasz Fornal (Ziraat) i Ołeh Płotnycki (Perugia)

* Najlepszy rozgrywający: Simone Giannelli (Perugia)

* Najlepszy atakujący: Wassim Ben Tara (Perugia)

