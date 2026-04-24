Polskie siatkarki już się dowiedziały. Kibice w szoku! Wstrząs w kadrze Lavariniego

Stefano Lavarini ogłosił szeroki, 26-osobowy skład reprezentacji Polski siatkarek.

W kadrze brakuje m.in. Agnieszki Korneluk, Olivii Różański, Marleny Kowalewskiej czy Dominiki Pierzchały.

3 zawodniczki spoza listy mogą jeszcze dołączyć do drużyny Lavariniego.

Wstrząs w reprezentacji Polski siatkarek! Lavarini ogłasza

Oprócz 26 siatkarek, które znalazły się na szerokiej liście, w kręgu zainteresowania trenera Stefano Lavariniego na ten sezon pozostają także rozgrywające Nadia Siuda i Wiktoria Szewczyk, które w trakcie pierwszego zgrupowania przystąpią do egzaminów maturalnych, oraz Aleksandra Gryka, która doznała niedawno poważnej kontuzji i jej występy są uzależnione od postępów w powrocie do zdrowia.

Szkoleniowiec wyjaśnił, że nieobecność większości zawodniczek, które w poprzednich latach występowały w kadrze, wynika z tego, że nie zgłosiły one swojej dyspozycyjności na nadchodzący sezon. Dotyczy to m.in. Marleny Kowalewskiej, Olivii Różański, a także środkowych Weroniki Centki-Tietianiec i Dominiki Pierzchały.

Podczas tworzenia tej listy, jak wiecie, musiałem zmierzyć się z pewnymi trudnościami i odmowami, a niektóre zawodniczki odrzuciły zaproszenie. Szczerze mówiąc, działo się to w każdym sezonie, odkąd sprawuję tę funkcję, być może z wyjątkiem sezonu olimpijskiego, ponieważ wtedy zasadniczo wszystkie zawodniczki, zasłużenie czy nie, wydawały się gotowe do udziału w zgrupowaniach - powiedział Włoch, cytowany na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Początek pierwszego zgrupowania zaplanowano na 4 maja, podobnie jak w zeszłym roku w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu. Kolejnym etapem będzie turniej towarzyski we Włoszech, który odbędzie się w dniach 22-24 maja.

"W pierwszej części zgrupowania weźmie udział 17 zawodniczek, a kilka dni potem dołączą zawodniczki, które najpóźniej skończyły sezon klubowy. Z większością zawodniczek uzgodniłem dwa tygodnie odpoczynku przed rozpoczęciem prac z reprezentacją. W Wałczu będziemy do 20 maja" - zapowiedział Lavarini.

Oto siatkarki powołane do reprezentacji Polski na sezon 2026:

rozgrywające: Julia Bińczycka, Alicja Grabka, Gabriela Makarowska-Kulej, Katarzyna Wenerska;

atakujące: Oliwia Sieradzka, Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak, Julia Szczurowska;

przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Monika Lampkowska, Martyna Łukasik, Natasza Ornoch, Julia Orzoł, Julita Piasecka, Weronika Szlagowska;

środkowe: Magdalena Jurczyk, Natalia Kecher, Maja Koput, Anna Obiała, Marta Orzyłowska, Sonia Stefanik;

libero: Klaudia Łyduch, Justyna Łysiak, Karolina Pancewicz, Aleksandra Szczygłowska

Pierwszy turniej Ligi Narodów biało-czerwone rozpoczną w Nanjing 3 czerwca. Najważniejszą imprezą w tym sezonie reprezentacyjnym są mistrzostwa Europy, które odbędą się w dniach 21 sierpnia - 6 września w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie.