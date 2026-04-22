Bomba w polskiej siatkówce! Kapitan reprezentacji Polski nagle kończy karierę. "Nikt nie lubi pożegnań"

Agnieszka Korneluk, kapitan reprezentacji Polski w siatkówce, ogłosiła zakończenie kariery w wieku 31 lat.

Decyzja zaskakuje, zwłaszcza po fantastycznym sezonie zawodniczki w lidze tureckiej, gdzie zdobyła wicemistrzostwo.

Korneluk była filarem kadry od 2012 roku, zdobywając m.in. trzy brązowe medale Ligi Narodów.

Korneluk była filarem kadry od 2012 roku, zdobywając m.in. trzy brązowe medale Ligi Narodów.

"Ten etap mojego życia dobiega końca"

Informacja o odejściu Agnieszki Korneluk z kadry spadła na kibiców niczym grom z jasnego nieba. Doświadczona środkowa, która w minionym sezonie pełniła zaszczytną funkcję kapitana, poinformowała o swojej decyzji za pośrednictwem Instagrama. Jej pożegnanie jest pełne emocji, ale i dumy z lat spędzonych w biało-czerwonych barwach.

- Dlaczego odkładałam to pożegnanie? Ponieważ nikt nie lubi pożegnań… ale to pożegnanie jest wyjątkowe. Ponad 20 lat treningów, gra w reprezentacji od 2012 roku i profesjonalna kariera w klubach od 2013 roku – ten etap mojego życia dobiega końca - napisała Korneluk.

Przeczytaj także: Lewandowski musi odejść z Barcelony? Tomaszewski nie ma wątpliwości. "Postąp jak mężczyzna"

Siatkarka podkreśliła, że zawsze była autentyczna i oddawała całe serce grze.

- Całe moje serce oddałam siatkówce. Reprezentacji Polski w dobrych i trudnych chwilach dałam wszystko, co mogłam. Reprezentowanie Polski zawsze było dla mnie ogromnym powodem do dumy - dodała w poruszającym wpisie.

Liderka, która zostawia po sobie pustkę

Odejście Agnieszki Korneluk to ogromna strata dla drużyny narodowej. Pochodząca z Poznania siatkarka była regularnie powoływana do seniorskiej kadry od 2012 roku, stając się jednym z jej filarów. Po rezygnacji Joanny Wołosz z gry w reprezentacji, to właśnie Korneluk przejęła opaskę kapitana, udowadniając swoje cechy przywódcze na boisku i poza nim.

Zobacz też: Tauron Liga: DevelopRes Rzeszów kontra Budowlani Łódź. "Rysice" znów pokażą pazurki?

Jej kariera reprezentacyjna obfitowała w sukcesy. Ma na swoim koncie między innymi trzy brązowe medale prestiżowej Ligi Narodów oraz wicemistrzostwo Igrzysk Europejskich. Jej doświadczenie i umiejętności były bezcenne dla zespołu budowanego przez trenera Stefano Lavariniego.

Bogata kariera w Polsce i za granicą

Decyzja o zakończeniu kariery reprezentacyjnej zbiegła się w czasie z końcem jej przygody w lidze tureckiej. Zaledwie kilka dni temu Korneluk poinformowała, że opuszcza Fenerbahce Stambuł, z którym w minioną niedzielę zdobyła wicemistrzostwo kraju. Wychowanka Energetyka Poznań ma za sobą niezwykle bogatą karierę klubową, reprezentując barwy czołowych zespołów w Polsce (m.in. Budowlani Łódź, Chemik Police, DevelopRes Rzeszów) oraz we Włoszech.

Joanna Wołosz docenia pracę z trenerem Lavarinim