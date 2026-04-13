Koniec po 16 latach. Uwielbiany polski siatkarz ogłosił to wszem wobec

Libero Paweł Zatorski oficjalnie ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery.

W seniorskiej kadrze zadebiutował w 2009 roku, a przez 16 lat rozegrał w sumie 276 meczów.

"Trudno zamknąć w słowach coś, co było tak wielką częścią mojego życia" - żegna się z kibicami Zatorski.

Paweł Zatorski kończy karierę po 16 latach w kadrze

Niespełna 36-letni Paweł Zatorski, który zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi po kontuzji doznanej w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, w zeszłym sezonie miał przerwę od gry w reprezentacji. Teraz oficjalnie poinformował, że zakończył przygodę z polską kadrą.

Dopiero co byli mistrzami Polski, wycofują się z ligi. Wielki dramat

„16 lat z orłem na piersi. Trudno zamknąć w słowach coś, co było tak wielką częścią mojego życia. Dorastałem na tej drodze - jako zawodnik i jako człowiek. Każdy mecz, każda szatnia, każda chwila z tą drużyną zostawiła we mnie ślad. Zdrowie nie raz zostawało na parkiecie - ale dla tej koszulki zawsze było warto. Jedno było niezmienne - duma, kiedy mogłem reprezentować Polskę” - napisał libero Asseco Resovii Rzeszów na Instagramie.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

W bogatej karierze w reprezentacji, w której zadebiutował w 2009 roku, zdobył w sumie 18 medali, w tym dwa złote mistrzostw świata, złote mistrzostw Europy, Ligi Narodów i Ligi Światowej, a także srebro igrzysk olimpijskich. W czempionacie globu w 2018 roku został wyróżniony nagrodą dla najlepszego libero turnieju, był też najlepszym zawodnikiem na tej pozycji w mistrzostwach Europy 2023. Został wybrany MVP turnieju finałowego Ligi Narodów 2023. W kadrze rozegrał 276 spotkań.

Libero Zatorski to drugi siatkarz, który w tym roku oficjalnie zakończył karierę w reprezentacji. Wcześniej z powodu problemów zdrowotnych z kadrą pożegnał się rozgrywający Marcin Janusz.