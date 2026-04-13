Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała Asseco Resovię 3:0 w półfinale PlusLigi, zbliżając się do walki o złoty medal.

Mimo zaciętej walki, Jurajscy Rycerze wygrali w trzech setach, a MVP meczu został Aaron Russell.

Co stoi za sukcesem zespołu i jak siatkarze odnoszą się do ciężkiej pracy?

Podopieczni trenera Michała Winiarskiego to najlepszy zespół sezonu zasadniczego w polskiej lidze. W ćwierćfinale napotkali na opór ze strony Zaksy Kędzierzyn-Koźle, która sprawiła, że do rozstrzygnięcia w tej parze potrzebne były trzy mecze.

Mateusz Bieniek: Dobrze zagraliśmy zespołowo

Spotkanie półfinałowe z Asseco Resovią było zacięte, choć do wyłonienia zwycięzcy wystarczyły trzy sety. W pierwszym było 25:22, w drugim 25:21, a w trzecim 26:24. Tytuł MVP otrzymał Aaron Russel z ekipy gospodarzy.

- Mamy kilku punktową stratę do rywali, ale cały czas wierzymy w to, że w każdym momencie seta możemy ten wynik odwrócić - powiedział Mateusz Bieniek w Polsacie Sport. - Po raz kolejny w tym trzecim secie udało się. Była fajna gra. Aaron Russell dostał nagrodę MVP, bo w liczbach wyglądał najlepiej. Jednak dobrze zagraliśmy zespołowo. Każdy coś dołożył w każdym elemencie - ocenił środkowy.

Jakub Popiwczak: Zespół jest gotowy, naładowany, szczęśliwy

Libero Jakub Popiwczak docenił klasę rzeszowskich zawodników. Dodał, że w ostatnim okresie było duże ciśnienie w zespole, aby zakwalifikować się do półfinału PlusLigi.

- Nie powiedziałbym, żeby to spotkanie było proste - tłumaczył w rozmowie z klubowymi mediami. - Wydaje mi się, że po prostu zagraliśmy na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Przez cały sezon przygotowywaliśmy się właśnie do takich spotkań. Dobrze widzieć to, że zespół jest gotowy, naładowany, po prostu szczęśliwy, że jesteśmy w takim miejscu - przyznał.

Jak pomagasz szczęściu, to ono jest z tobą

Lider Aluronu przywołał także osobę trenera Jacka Magiery, który niespodziewanie zmarł 10 kwietnia. Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem piłkarskim.

- Może wspomnę śp. Jacka Magierę, który od nas odszedł w piątek - wyznał Popiwczak. - Ostatnio było bardzo głośno o książce, którą polecał: „Szczęście czy Fart”. Nie przeczytałem jeszcze tej książki, jedynie tylko słyszałem o zapowiedziach. Wydaje mi się, że jak pomagasz szczęściu, jak ciężko pracujesz, żeby zasłużyć na pewne rzeczy, to ono po prostu jest z tobą. I to nie jest żaden fart. Tylko właśnie masz szczęście i to wszystko ci wtedy sprzyja - wyjawił.

