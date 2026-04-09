Jan Firlej zapowiada "fajerwerki" w PlusLidze. Rozgrywający Projektu Warszawa: "Jestem głodny sukcesu"

Projekt Warszawa awansował do półfinału PlusLigi, gdzie zmierzy się z Bogdanką Lublin, zapowiadając zaciętą walkę.

Rozgrywający Jan Firlej podkreśla determinację zespołu po zwycięstwie w ćwierćfinale i zapowiada "duże fajerwerki" w nadchodzącym starciu.

Siatkarz Projektu jest "bardzo głodny sukcesu" i liczy na walkę o trofea, a także na swój rozwój.

Jan Firlej: Każdy miał z tyłu głowy, że to kluczowy mecz

W ćwierćfinale Projekt uporał się z Jastrzębskim Węglem. Potrzebował trzech meczów, aby udowodnić swoją wyższość. W decydującym starciu w stolicy wygrał 3:0.

- Każdy w drużynie jest zadowolony – powiedział nam Jan Firlej. - Po przegranej w Jastrzębiu wiedzieliśmy, że ten mecz jest kluczowy dla dalszej fazy sezonu, jeśli chcemy bić się o medale. Każdy miał to z tyłu głowy. Cieszę się bardzo z tego, jak wyglądaliśmy i jak drużyna zareagowała – zwrócił uwagę.

Projekt Warszawa miał nóż na gardle

Lider stołecznej drużyny miał na myśli postawę zespołu, który był zdeterminowany, aby wywalczyć przepustkę do strefy medalowej.

- Po raz kolejny, mając nóż na gardle, reakcja była taka, jaką chciałbym, żeby była – odparł Firlej. - Liczę na to, że w tym najważniejszym momencie sezonu dalej będzie taka reakcja drużyny. To znaczy, nie uginanie się, walka do końca i - przy dobrych momentach przeciwnika - spokój oraz czekanie na swoje okazje – tłumaczył.

Bogdanka Lublin będzie żądna rewanżu za Ligę Mistrzów

W sezonie zasadniczym Projekt był drugi, a podium uzupełniła Bogdanka. Oba zespoły trafiły na siebie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wtedy górą była ekipa ze stolicy.

- Gracze mistrza Polski będą bardzo żądni rewanżu – opisywał Firlej. - Będą na pewno bardzo mocno motywowali się na spotkania z nami, żeby udowodnić, że ćwierćfinał w Lidze Mistrzów był dla nich wypadkiem przy pracy. Za to my będziemy chcieli pokazać, że tak nie było. Myślę, że kibice mogą zacierać ręce. Mam nadzieję, że obie drużyny zdrowe przystąpią do tej rywalizacji, żeby to poziom sportowy decydował o sukcesie. Mam nadzieję, że będą duże fajerwerki. Niech wygra lepszy – dodał.

Rozgrywający Projektu chce walczyć o trofea

W poprzednim sezonie Bogdanka sięgnęła po tytuł, a Projekt wywalczył brązowy medal. Siatkarz nie ukrywa ambicji stołecznego klubu w tej edycji.

- Chcemy walczyć o trofea – zadeklarował. - Takie cele nam przyświecają. Czy to najlepszy mój sezon? Trudno powiedzieć. Na pewno druga połowa rozgrywek jest bardzo dobra dla naszej drużyny. Chciałbym powiedzieć, że jestem lepszym siatkarzem niż byłem w ubiegłym roku. Pracuję tak, żebym po każdym sezonie mógł to powiedzieć. Oczywiście z biegiem lat jest to coraz trudniejsze. Ale cały czas chcę się rozwijać. Jestem bardzo głodny sukcesów i tego grania o coś. Mam nadzieję, że na koniec będę mógł powiedzieć, że ten sezon był dla mnie lepszy od poprzedniego – wyznał Firlej.

