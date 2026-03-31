Projekt Warszawa wygrał pierwsze spotkanie 1/4 finału Ligi Mistrzów 3:1 z Bogdanką, ale lubelski zespół wierzy w odwrócenie losów rywalizacji.

Warszawski zespół musi utrzymać przewagę, a Bogdanka szuka rewanżu, licząc na wsparcie swoich kibiców.

Czy mistrz Polski zdoła się podnieść i awansować do Final Four, czy Projekt Warszawa przypieczętuje swój awans?

Tego nie możesz przegapić 💨🔥 pic.twitter.com/oPXjLmQHoP— BOGDANKA LUK Lublin (@LukLublin) March 31, 2026

Jan Firlej: To będzie mecz o życie dla jednych i drugich

W tym sezonie Projekt dwa razy przegrywał z Bogdanką w PlusLidze. Jednak wyciągnął wnioski z tych potknięć i wygrał bitwę w Lidze Mistrzów.

- Na pewno obydwie drużyny chcą awansować do Final Four, więc jesteśmy o ten krok bliżej - powiedział Jan Firlej w rozmowie z Super Expressem. - Jednak to nie oznacza, że Lublin się położy przed nami, że możemy sobie jechać i na pewniaka sobie wyjść. Uważam, że rewanż będzie o wiele cięższy. Bogdanka ma bardzo doświadczonych zawodników, którzy rzucą wszystko na szalę. To będzie mecz o życie dla jednych i drugich. Mam nadzieję, że temu sprostamy - dodał rozgrywający Projektu.

Aleks Grozdanow: Niewiele trzeba, żeby uporządkować naszą grę

Warszawski zespół u siebie zaskoczył ekipę z Lublina dobrą zagrywką. Mimo niepowodzenia w stolicy, bułgarski środkowy Bogdanki jest optymistą.

- To był trudny mecz - tłumaczył nam Aleks Grozdanow. - Projekt przez większą część spotkania zagrywał znakomicie. Trzymał nas z dala od siatki. Graliśmy więcej wysoką piłką i na pewno mieliśmy z tym problemy. Liczę na to, że się pozbieramy, że poprawimy kilka drobnych rzeczy technicznych i wynik będzie inny. Naprawdę niewiele trzeba, żeby uporządkować naszą grę. Pomoże nam też nasza publiczność. Nie sądzę, żeby w naszej hali Projektowi było łatwo - przekonywał najlepszy blokujący sezonu zasadniczego PlusLigi.

Wilfredo Leon: Nic nie zostało stracone, nadal jesteśmy w grze

Projekt potrzebuje dwóch wygranych setów, aby zakwalifikować się do półfinału. Mistrz jest pod ścianą. Musi zwyciężyć 3:0 lub 3:1, a potem o kwestii awansu zadecyduje złoty set.

- Projekt bardzo dobrze wykorzystywał swoje zagrywki - oceniał Wilfredo Leon w rozmowie z Super Expressem. - Zakończył kilka akcji atakami, których nie byliśmy w stanie zatrzymać. Musimy więc trochę lepiej popracować nad blokiem, zwłaszcza przy wysokich piłkach. W tym elemencie jesteśmy bardzo mocni, ale w Warszawie mieliśmy pewne problemy, żeby to powstrzymać. Nic nie zostało stracone. Nadal jesteśmy w grze. Mam nadzieję, że wygramy za trzy punkty, a potem będzie złoty set - prognozował lider lubelskiego klubu.

20

Polska siatkówką stoi! Odpowiedzi na te pytania powinien znać każdy kibic [QUIZ] Pytanie 1 z 8 Ilu zawodników przebywa na boisku w trakcie gry w siatkówkę? 6 7 8 Następne pytanie