- Projekt Warszawa pokonał Jastrzębski Węgiel 3:0 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym PlusLigi.
- Gospodarze dominowali, wygrywając sety 25:21, 25:22 i 25:19, a MVP meczu został Bartosz Bednorz.
W pierwszym secie gra toczyła się pod dyktando gospodarzy. Jednak rywale nie tylko odrobili straty, ale wyszli na prowadzenie. Tyle że udana końcówka sprawiła, że Projekt zwyciężył 25:21. W drugiej odsłonie Jastrzębski postawił się, ale mimo to warszawski zespół zdołał wyjść obronną ręką, triumfując 25:22.
W ostatniej części stołeczna drużyna przypieczętowała wygraną 25:19. Najlepszym graczem został wybrany Bartosz Bednorz. W ćwierćfinałach rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Rewanż zaplanowano 4 kwietnia w Jastrzębiu.
- Pokazaliśmy, że potrafimy utrzymać poziom po bardzo ważnym spotkaniu z Lublinem - powiedział Bednorz w Polsacie Sport. - Cieszę się z tego, że potrafiliśmy grać konsekwentnie. Jastrzębie mając swoje problemy, potrafi wyjść i grać bardzo dobrą siatkówkę. Nie było mowy o żadnym lekceważeniu, wręcz przeciwnie, przygotowywaliśmy się na ciężki bój - podkreślił przyjmujący Projektu.
- Było troszkę prostych błędów po naszej stronie, ale najważniejsze, że znowu wygraliśmy. Teraz możemy skupić się na najważniejszym meczu Ligi Mistrzów - dodał Damian Wojtaszek w Polsacie Sport.
