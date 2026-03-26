Rusza faza pucharowa PlusLigi! Projekt Warszawa zmierzy się z Jastrzębskim Węglem w walce o półfinał.

Jan Firlej i Damian Wojtaszek podkreślają wagę meczu, a Wojtaszek docenia siłę rywali, nazywając ich "drużyną kompletną".

Marcin Komenda z Lublina celuje w czwórkę, a w tle inne ćwierćfinałowe starcia, m.in. Resovia - AZS Olsztyn.

Kto wyjdzie zwycięsko z zaciętej rywalizacji o półfinał PlusLigi? Sprawdź, co dalej w walce o najwyższe cele!

W obecnej edycji Projekt zajął drugie miejsce, a Jastrzębski Węgiel finiszował na siódmym miejscu. W stolicy nie ukrywają, że mierzą wysoko.

- Każdy następny mecz jest najważniejszy. Na ten moment nie myślimy o Lidze Mistrzów, ale o spotkaniu z Jastrzębiem w pierwszej rundzie play-off - powiedział Jan Firlej w rozmowie z „Super Expressem”.

Damian Wojtaszek: Chcemy zatrzymać armaty Jastrzębskiego

Libero Projektu Damian Wojtaszek docenia klasę przeciwnika. W jego ocenie jest to mocny zespół.

- Gramy z bardzo mocnym przeciwnikiem, jakim jest drużyna Jastrzębskiego Węgla - powiedział Wojtaszek w Polsacie Sport. - Jeśli porównamy składy, to naprawdę jest to drużyna kompletna. To że mieli problemy w trakcie sezonu, nie znaczy, że nie zagrają kapitalnego ćwierćfinału. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby zatrzymać ich armaty. Będziemy musieli zrobić wszystko, żeby po prostu wygrać ten ćwierćfinał. Ale on nie będzie należał do łatwych i o tym wiemy - dodał.

Marcin Komenda: Dobrze byłoby zakwalifikować się do czwórki

Ostatnio Projekt pokonał Bogdankę w Lidze Mistrzów. 28 marca ekipa z Lublina w fazie pucharowej PlusLigi zmierzy się ze Skrą Bełchatów.

- Zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać, żeby sobie fajnie otworzyć tę rywalizację - powiedział Marcin Komenda w Polsacie Sport. - Wiemy, o co gramy, że dobrze byłoby zakwalifikować się do czwórki. Potem można grać o najwyższe cele. To bardzo ważna faza. Skupiamy się na Bełchatowie, a potem z powrotem siądziemy do Warszawian i spróbujemy ich rozpracować, jak najlepiej - zaznaczył kapitan mistrza Polski.

W I rundzie play-off (gra się do dwóch wygranych) zagrają także: Resovia - AZS Olsztyn (28.03), Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (29.03).

