Projekt Warszawa pokonuje Bogdankę Lublin 3:1 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, przełamując serię porażek z mistrzem Polski.

Mecz obfitował w emocje, zaciętą walkę i skuteczne zagrywki, które zadecydowały o zwycięstwie warszawskiej drużyny.

MVP meczu został Kevin Tillie, a Bartosz Bednorz i Hilir Henno wyróżnili się indywidualnie.

Rewanż 1 kwietnia zdecyduje o awansie do Final Four – czy Projekt utrzyma przewagę?

Projekt zaczął obiecująco i pierwszego seta wygrał 25:14. W drugiej partii także zanosiło się na triumf, ale zryw mistrza Polski w końcówce popsuł plany gospodarzy. Bogdanka odrobiła straty i wygrała 25:23.

Jan Firlej: Kluczowa była dobra zagrywka

Trzecia część była wyrównana i stołeczny zespół okazał się lepszy, zwyciężając 26:24. Czwarty set także należał do Projektu, który przypieczętował triumf 25:20. W warszawskiej drużynie skuteczny był Bartosz Bednorz (21 pkt), a w Bogdance Hilir Henno (19 kt). Na tytuł MVP zasłużył Kevin Tillie ze stołecznej ekipy.

- Chcieliśmy pokazać i udowodnić, że naprawdę potrafimy grać na wysokim poziomie - powiedział Jan Firlej w rozmowie z „Super Expressem”. - Cieszę się, że to się udało, Mimo kłopotów na własne życzenie w tym drugim secie. Kluczowa była dobra zagrywka, żeby odrzucić ten zespół od siatki, bo mają naprawdę dużą siłę ognia. Jeśli mają dobrze przyjętą piłkę, to w każdej strefie potrafią stworzyć zagrożenie. Nastawiam się na bardzo ciężki rewanż - zaznaczył rozgrywający gospodarzy.

Przed Projektem kolejne wyzwanie, bo już jutro zagra u siebie z Jastrzębskim Węglem w fazie play-off PlusLigi. Za to Bogdanka 28 marca zmierzy się przed własną widownią ze Skrą Bełchatów.

- To był trudny mecz - przyznał Aleks Grozdanow w rozmowie z „Super Expressem”. - Nie udało nam się sprawić, żeby był bardzo długi, choć walczyliśmy do końca. Projekt przez większą część spotkania zagrywał znakomicie - dodał bułgarski środkowy lubelskiego klubu.

