Polskie derby w Lidze Mistrzów. Projekt Warszawa wygrywa pierwsze spotkanie

W hali w Warszawie roiło się od reprezentantów Polski w siatkówce. Tym razem jednak nie zagrali w barwach narodowych, tylko w siatkarskiej Lidze Mistrzów w polskich derbach, czyli spotkaniu PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin Tak zaprezentowały się składy obu ekip:

Projekt: Jakub Kochanowski, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jurij Semeniuk, Bartosz Gomułka, Kevin Tillie - Damian Wojtaszek (libero) oraz Michał Kozłowski, Linus Weber

Bogdanka: Fynnian McCarthy, Mateusz Malinowski, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanov, Marcin Komenda, Hilir Henno – Thales Hoss (libero) oraz Mikołaj Sawicki, Kewin Sasak, Daenan Gyimah, Maciej Czyrek (libero)

Mecz świetnie rozpoczął się dla Projektu. W pewnym momencie ekipa ze stolicy prowadziła już 7:1. W pierwszym secie wynik dla drużyny z Warszawy nie był zagrożony. Ostatecznie pierwsza odsłona zakończyła się rezultatem 25:14 dla Warszawian. Drugi set także zaczął się pod dyktando Projektu, ale dzięki świetnej końcówce, to siatkarze Bogdanki wygrali (25:23), doprowadzając stan rywalizacji do wyniku 1:1. Kolejna dwa sety jednak były już dla Projektu (26:24 i 25:20). Nie oznacza to, że gracze z Lublina nie mają już szans na awans do Final Four. 1 kwietnia bowiem rozegrany zostanie rewanż. Tym razem gospodarzami będą siatkarze Bogdanki. Przypomnijmy też, że w tym sezonie w Plus Lidze Projekt dwukrotnie przegrał z zespołem z Lublina. Jednego możemy być pewni - w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów zagra polska drużyna.

