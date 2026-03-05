"Nie było co zbierać". Kompromitacja siatkarzy na samym początku. A potem coś w nich wstąpiło!

W meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, PGE Projekt Warszawa przegrał z Itas Trentino 2:3, a szczególnie słaby był pierwszy set przegrany przez graczy z Warszawy 11:25.

Mimo fatalnego początku, Projekt Warszawa zdołał się podnieść i doprowadzić do tie-breaka, wygrywając drugą i czwartą partię.

Ostatecznie piąty set zakończył się zwycięstwem Itas Trentino, ale szanse na awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów pozostają. Projekt Warszawa musi wygrać rewanż 3:0 lub 3:1.

Kompromitacja Projektu Warszawa w pierwszym secie. "Nie pamiętam, kiedy czułem taką bezradność"

Tego dnia włoska drużyna dla Projektu Warszawa okazała się zbyt silna. Mimo że do gry wrócił już kluczowy gracz zespołu i reprezentacji Polski Jakub Kochanowski, to nawet on nie był w stanie nic poradzić. Pierwszy set obnażył słabość ekipy z Warszawy. W rozmowie z portalem Przegląd Sportowy Onet gwiazdor kadry nie owijał w bawełnę.

Ten pierwszy set był kosmiczny. Nie pamiętam, kiedy czułem taką bezradność na początku meczu. Rozbili nas wtedy tak, że nie było co zbierać. Cieszy mnie nasza reakcja i to, jak wygraliśmy drugą partię oraz doprowadziliśmy do tie-breaka. Nie był to perfekcyjny mecz w naszym wykonaniu, mówię też o sobie. Mamy nadzieję, że będzie lepiej w kolejnych spotkaniach

- powiedział Jakub Kochanowski. Rzeczywiście, cieszy to, że po kompromitacji w pierwszym secie Projekt Warszawa się podniósł i nawiązał z Włochami równorzędną walkę. Wyglądało to tak, jakby w zawodników ze stolicy wstąpiło coś pozytywnego.

Projekt Warszawa walczył do końca. Zdecydował piąty set

Mecz PGE Projekt Warszawa – Itas Trentino rozgrywany był w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Po tym, jak pierwszy set Warszawianie przegrali 11:25, w drugim wygrali do 17. W trzecim Projekt znów był słabszy od rywali, ale tym razem minimalnie (25:27). W czwartym secie nasi znów zwyciężyli (25-19) i konieczne stało się rozgranie piątego. Wydawało się, że Projekt może to wygrać, szczególnie po tym, co zaprezentował w wygranych starciach. Jednak ostatecznie to Itas Trentino wygrał (15:8), a w setach 3:2. Awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów pozostaje jednak kwestią otwartą. Jeśli w rewanżu polski zespół wygra 3:0 lub 3:1, to on zamelduje się w ósemce najlepszych drużyn LM.

