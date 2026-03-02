Polscy siatkarze już wiedzą. Świetna wiadomość przed mistrzostwami świata w Polsce!

Kamil Heppen
PAP
2026-03-02 19:37

W poniedziałek, 2 marca, nadeszły ważne wieści dla wszystkich kibiców siatkówki w Polsce. Wiadomo już, że finałowe mecze przyszłorocznych mistrzostw świata odbędą się w Krakowie! To tam Biało-Czerwoni mają walczyć o poprawę wyniku z ostatnich MŚ i awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles.

Polscy siatkarze na memoriale Huberta Wagnera w Krakowie

i

Autor: Borys Gogulski/ Cyfrasport Polscy siatkarze na memoriale Huberta Wagnera w Krakowie

Krakowska Tauron Arena będzie gospodarzem fazy finałowej mistrzostw świata siatkarzy we wrześniu 2027 roku. Poinformowano o tym w poniedziałek w Sali Olimpijskiej Hotelu Francuskiego, gdzie w 1919 roku powołano do życia PKOl. Mistrzostwa świata odbędą się od 10 do 26 września przyszłego roku. Wezmą w nich udział 32 zespoły. Oprócz Krakowa mecze odbywać się będą w Olsztynie, Katowicach, Łodzi i Gdańsku, który w fazie grupowej gościł będzie reprezentację Polski.

Afera dopingowa w siatkówce. Jest ważny komunikat po reakcji WADA! Szokujące, takie rzeczy się nie dzieją

MŚ siatkarzy: Polska ma powalczyć o medale i igrzyska w Krakowie

W Krakowie, gdzie znajduje się największa hala w Polsce (pojemość ponad 15 tysięcy kibiców), rozegrane zostaną dwa półfinały oraz mecz o złoty i brązowy medal. Poinformowano także, że grudniowa ceremonia losowania odbędzie się Kopalni Soli w Wieliczce. Prezes PZPS Sebastian Świderski nie krył, że negocjacje z władzami Krakowa zaczęły się latem ubiegłego roku podczas Memoriału Wagnera i nie należały do łatwych.

- Początkowo myśleliśmy, aby fazę finałową przeprowadzić na Stadionie Narodowym w Warszawie, ostatecznie zdecydowaliśmy się na Kraków, bo tutaj jest największa i najbardziej nowoczesna hala w Polsce - przyznał.

Polski siatkarz grał w Rosji i rozważał powrót! Zaskoczył w sprawie Rosjan. "Czym są winni?"

Aby gościć fazę finałową, miasto-gospodarz musi wpłacić kilka milionów złotych. W przypadku Krakowa było to możliwe tylko we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, który podzielił się kosztami. Polska po raz trzeci w historii będzie gościć najlepszych siatkarzy świata. Po raz pierwszy w 2014 roku, a potem w 2022 roku. Wówczas współgospodarzem była Słowenia.

Przyszłoroczny turniej będzie miał dodatkową wartość, gdyż trzy najlepsze zespoły zapewnią sobie kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Polacy na ostatnich mistrzostwach świata w 2025 roku na Filipinach zdobyli brązowy medal. Tytułu będą bronić Włosi.

