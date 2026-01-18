Siatkarze Projektu Warszawa ponownie ulegli Resovii Rzeszów, tym razem w meczu PlusLigi, przegrywając 0:3.

To już trzecia porażka Projektu z Resovią w tym sezonie, co świadczy o dominacji rzeszowian.

Mimo zaciętego początku, liczne błędy własne Projektu ułatwiły Resovii odniesienie zwycięstwa.

Jak ta porażka wpłynie na pozycję Projektu w tabeli PlusLigi i czy zdołają się zrehabilitować w kolejnym meczu?

Deja vu z Krakowa. Projekt znów bez szans

Siatkarze Projektu ostatnio nie dali rady Resovii w półfinale Pucharu Polski. Przegrali w krakowskim turnieju 0:3 i stracili szansę na sukces w tych rozgrywkach. Tamto niepowodzenie chcieli powetować sobie w hitowym meczu 17. kolejki PlusLigi. Jednak warszawskiej drużynie nie udało się ponownie zrewanżować Resovii, która tym razem także była górą i zwyciężyła 3:0. Dla podopiecznych trenera Tommiego Tiilikainena była to bolesna powtórka, gdyż po raz trzeci w tym sezonie musieli uznać wyższość rywali.

Klątwa Projektu w Pucharze Polski. Znowu nie dali rady w półfinale

Zacięty początek, błędy Projektu i popis Resovii na koniec

Pierwszy set był zacięty, bo gospodarze wygrali go 25:23. W drugim było 25:21, a Projekt popełnił w nim dziesięć błędów. Resovia kontrolowała przebieg wydarzeń i pewnie zmierzała po zwycięstwo w tej partii. Liczne błędy własne po stronie Projektu tylko ułatwiły zadanie rzeszowianom. Ostatnia odsłona to był po prostu popis rzeszowian, którzy szybko rozprawili się ze stołecznym zespołem, wygrywając 25:14. Przewaga gospodarzy rosła w błyskawicznym tempie. Decydujący punkt zdobył Karol Butryn, który został wybrany MVP całego spotkania.

Sytuacja w tabeli PlusLigi. Zmiana na fotelu lidera

Wygrana pozwoliła Asseco Resovii umocnić pozycję w ścisłej czołówce ligi. Obecnie na czele jest Bogdanka Lublin, a za jej plecami Projekt i właśnie Resovia. W następnej kolejce warszawska drużyna zmierzy się u siebie z Barkom Każany Lwów, gdzie będzie chciała jak najszybciej zrehabilitować się za porażkę w Rzeszowie.

