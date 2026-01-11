- Siatkarze Projektu Warszawa ponownie ulegli "klątwie półfinału" w Pucharze Polski.
- W Krakowie Resovia pokonała stołeczną drużynę 3:0, mimo wyrównanej walki w każdym secie.
- Czy Projekt zdoła przełamać passę i zrewanżować się Resovii w PlusLidze?
To było wyrównane spotkanie. W pierwszym secie stołeczny zespół prowadził, ale błędy w końcówce sprawiły, że to Resovia wygrała go 25:21. W drugiej odsłonie każdy wyprowadzał cios, ale większą koncentrację na koniec zachowali rzeszowianie zwyciężając 25:22. Trzecia parta także była zacięta i skończyła się triumfem Resovii 25:22.
Bartosz Bednorz był najlepszy w Projekcie Warszawa
Najwięcej punktów dla Projektu zdobył duet: Bartosz Bednorz (14) i Linus Weber (13). Tytuł MVP zawodów zgarnął rzeszowianin - Marcin Janusz. W finale Resovia zagrała z Bogdanką Lublin.
Zawiedziony był Damian Wojtaszek, as stołecznego klubu.
- Klątwa półfinału cały czas na nas ciąży - powiedział Damian Wojtaszek w Polsacie Sport. - Próbowaliśmy robić rotacje, ale drużyna z Rzeszowa pokazała klasę i wygrała. Mieliśmy swoje szanse w każdym secie. To nie było tak, że byliśmy na straconej pozycji. Próbowaliśmy, ale w ważnych momentach rywale potrafi zaryzykować na zagrywce - analizował.
Damian Wojtaszek: Kolejna szansa jest niewykorzystana
Siatkarz nie mógł odżałować, że znów się nie udało.
- Kolejna szansa jest niewykorzystana - tłumaczył Wojtaszek w Polsacie Sport. - Odhaczamy Puchar Polski. W tym sezonie również się nie uda zagrać w finale. Mamy jeszcze przed sobą Ligę Mistrzów i wywalczenie medalu mistrzostw Polski - zapowiedział libero ekipy ze stolicy.
18 stycznia Projekt będzie miał okazję zrewanżować się Resovii za porażkę. Tym razem stawką hitu w Rzeszowie będą punkty w PlusLidze.
