Siatkarze Projektu Warszawa ponownie ulegli "klątwie półfinału" w Pucharze Polski.

W Krakowie Resovia pokonała stołeczną drużynę 3:0, mimo wyrównanej walki w każdym secie.

Czy Projekt zdoła przełamać passę i zrewanżować się Resovii w PlusLidze?

To było wyrównane spotkanie. W pierwszym secie stołeczny zespół prowadził, ale błędy w końcówce sprawiły, że to Resovia wygrała go 25:21. W drugiej odsłonie każdy wyprowadzał cios, ale większą koncentrację na koniec zachowali rzeszowianie zwyciężając 25:22. Trzecia parta także była zacięta i skończyła się triumfem Resovii 25:22.

Bartosz Bednorz był najlepszy w Projekcie Warszawa

Najwięcej punktów dla Projektu zdobył duet: Bartosz Bednorz (14) i Linus Weber (13). Tytuł MVP zawodów zgarnął rzeszowianin - Marcin Janusz. W finale Resovia zagrała z Bogdanką Lublin.

Zawiedziony był Damian Wojtaszek, as stołecznego klubu.

- Klątwa półfinału cały czas na nas ciąży - powiedział Damian Wojtaszek w Polsacie Sport. - Próbowaliśmy robić rotacje, ale drużyna z Rzeszowa pokazała klasę i wygrała. Mieliśmy swoje szanse w każdym secie. To nie było tak, że byliśmy na straconej pozycji. Próbowaliśmy, ale w ważnych momentach rywale potrafi zaryzykować na zagrywce - analizował.

Damian Wojtaszek: Kolejna szansa jest niewykorzystana

Siatkarz nie mógł odżałować, że znów się nie udało.

- Kolejna szansa jest niewykorzystana - tłumaczył Wojtaszek w Polsacie Sport. - Odhaczamy Puchar Polski. W tym sezonie również się nie uda zagrać w finale. Mamy jeszcze przed sobą Ligę Mistrzów i wywalczenie medalu mistrzostw Polski - zapowiedział libero ekipy ze stolicy.

18 stycznia Projekt będzie miał okazję zrewanżować się Resovii za porażkę. Tym razem stawką hitu w Rzeszowie będą punkty w PlusLidze.

