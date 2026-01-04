Projekt Warszawa pokonał Wartę Zawiercie 3:0, wykazując się skupieniem i taktyką.

Mimo prowadzenia rywali w drugim secie i zaciętej końcówki w trzecim, warszawscy siatkarze utrzymali dominację.

Rozgrywający Jan Firlej został MVP meczu i pochwalił debiutującego Bartosza Gomułkę.

Przed Projektem teraz Puchar Polski w Krakowie – sprawdź, z kim zmierzą się w półfinale!

Projekt Warszawa wygrał 3:0 z Wartą Zawiercie. Gospodarze dobrze zaczęli zawody i pierwszego seta wygrali 25:21. W drugim przebudzili się rywale. Prowadzili, ale Projekt odrobił straty i zwyciężył w nim 25:20. Wydawało się, że będzie łatwa wygrana, bo i w trzeciej partii stołeczny zespół dominował. Jednak w pewnym momencie goście zdobyli osiem punktów. Jedak końcówka należała do warszawskiej ekipy, która zwyciężyła 25:23.

Jan Firlej: Bartosz Gomułka był bardzo nabuzowany

Najlepszym zawodnikiem został wybrany Jan Firlej. Po zawodach komplementował po zawodach Bartosza Gomułkę, który zdobył 13 punktów.

- Wierzę w to, że Bartek ma duży potencjał - powiedział Firlej w Polsacie Sport. - Wiedziałem, że od tej pierwszej piłki był bardzo nabuzowany. Wielkie brawa dla niego, bo to nie jest łatwo debiutować z tak ciężkim rywalem jak Zawiercie - dodał.

Projekt Warszawa był skupiony przez cały mecz z Wartą Zawiercie

Siatkarz Projektu przyznał, co było kluczowe w starciu z Wartą.

- Wiedzieliśmy taktycznie, co chcemy robić - przekonywał Firlej w Polsacie Sport. - Wiemy, że Zawiercie w każdym momencie potrafi odpalać, tak jak pokazali to w trzecim secie. Byliśmy przez cały mecz bardzo skupieni na tym, żeby pilnować swojej gry - stwierdził as Projektu.

Przed Projektem Warszawa Puchar Polski w Krakowie

Turniej finałowy Pucharu Polski odbędzie się w dniach 10-11 stycznia w Krakowie. W ćwierćfinale Projekt wygrał 3:0 ze Skrą Bełchatów. W sobotę, w półfinałach zagrają: Bogdanka Lublin - AZS Olsztyn, Projekt Warszawa - Resovia. Finał zaplanowano na 11 stycznia.

