Projekt Warszawa nie wystraszył się Jurajskich Rycerzy! Warta Zawiercie rozbita w stolicy

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-01-04 13:48

Dobry tydzień za siatkarzami Projektu. Najpierw awansowali do półfinału Pucharu Polski, a następnie pewnie pokonali 3:0 u siebie Wartę Zawiercie w hicie PlusLigi. Warszawski zespół jest wiceliderem. Podczas weekendu walka o Puchar Polski w Krakowie.

Projekt Warszawa

i

Autor: Lukasz Grochala/ Cyfrasport Projekt Warszawa
  • Projekt Warszawa pokonał Wartę Zawiercie 3:0, wykazując się skupieniem i taktyką.
  • Mimo prowadzenia rywali w drugim secie i zaciętej końcówki w trzecim, warszawscy siatkarze utrzymali dominację.
  • Rozgrywający Jan Firlej został MVP meczu i pochwalił debiutującego Bartosza Gomułkę.
  • Przed Projektem teraz Puchar Polski w Krakowie – sprawdź, z kim zmierzą się w półfinale!

Projekt Warszawa wygrał 3:0 z Wartą Zawiercie. Gospodarze dobrze zaczęli zawody i pierwszego seta wygrali 25:21. W drugim przebudzili się rywale. Prowadzili, ale Projekt odrobił straty i zwyciężył w nim 25:20. Wydawało się, że będzie łatwa wygrana, bo i w trzeciej partii stołeczny zespół dominował. Jednak w pewnym momencie goście zdobyli osiem punktów. Jedak końcówka należała do warszawskiej ekipy, która zwyciężyła 25:23.

Była najpiękniejszą polską siatkarką. Katarzyna Skowrońska już tak nie wygląda! Zobacz, jak się zmieniła

Jan Firlej:  Bartosz Gomułka był bardzo nabuzowany

Najlepszym zawodnikiem został wybrany Jan Firlej. Po zawodach komplementował po zawodach Bartosza Gomułkę, który zdobył 13 punktów.

- Wierzę w to, że Bartek ma duży potencjał - powiedział Firlej w Polsacie Sport. - Wiedziałem, że od tej pierwszej piłki był bardzo nabuzowany. Wielkie brawa dla niego, bo to nie jest łatwo debiutować z tak ciężkim rywalem jak Zawiercie - dodał.

Takie wykształcenie ma Wilfredo Leon! Pawda o siatkarzu wyszła na jaw!

Projekt Warszawa był skupiony przez cały mecz z Wartą Zawiercie

Siatkarz Projektu przyznał, co było kluczowe w starciu z Wartą.

- Wiedzieliśmy taktycznie, co chcemy robić - przekonywał Firlej w Polsacie Sport. - Wiemy, że Zawiercie w każdym momencie potrafi odpalać, tak jak pokazali to w trzecim secie. Byliśmy przez cały mecz bardzo skupieni na tym, żeby pilnować swojej gry - stwierdził as Projektu.

Nie uwierzycie, kim miał zostać Wilfredo Leon. Prawda o jego wykształceniu zaskoczy wielu fanów!

Przed Projektem Warszawa Puchar Polski w Krakowie

Turniej finałowy Pucharu Polski odbędzie się w dniach 10-11 stycznia w Krakowie. W ćwierćfinale Projekt wygrał 3:0 ze Skrą Bełchatów. W sobotę, w półfinałach zagrają: Bogdanka Lublin - AZS Olsztyn, Projekt Warszawa - Resovia. Finał zaplanowano na 11 stycznia.

Półnagi Kamil Semeniuk w hotelowym łóżku. Nie był sam, żona siatkarza komentuje

Polska siatkówką stoi! Odpowiedzi na te pytania powinien znać każdy kibic [QUIZ]
Pytanie 1 z 8
Ilu zawodników przebywa na boisku w trakcie gry w siatkówkę?
Bartosz Kurek z żoną Anną
20 zdjęć
Super Sport SE Google News
Projekt Warszawa
PLUS LIGA
SIATKÓWKA MĘŻCZYZN
SIATKÓWKA