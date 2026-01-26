Tommi Tiilikainen, trener Projektu Warszawa, zrezygnował ze stanowiska, tłumacząc decyzję dobrem drużyny.

Jego odejście następuje po serii pięciu porażek w sześciu ostatnich meczach, w tym w PlusLidze i Lidze Mistrzów.

Obowiązki Fina przejął Kamil Nalepka, którego czeka mecz o wszystko w Lidze Mistrzów.

Czy nowy impuls wystarczy, by Projekt Warszawa odwrócił złą passę i awansował w Lidze Mistrzów? Sprawdź, co dalej z zespołem!

Zarząd Klubu przyjął rezygnację Tommiego Tiilikainena, który tym samym przestał pełnić obowiązki pierwszego trenera PGE Projektu Warszawa.Dziękujemy Trenerowi za współpracę, wkład w rozwój drużyny i życzymy powodzenia w dalszej karierze.Obowiązki pierwszego trenera przejmuje…

Tommi Tiilikainen żegna się z Projektem Warszawa

Projekt Warszawa wydał komunikat, który zelektryzował kibiców i ekspertów. Tommi Tiilikainen, który prowadził zespół od początku bieżącego sezonu, postanowił zakończyć współpracę. Fin podkreślił, że jego decyzja podyktowana dobrem drużyny.

- Zdecydowałem, że w tym momencie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron będzie zakończenie współpracy. Wierzę, że drużyna potrzebuje teraz nowego impulsu, by zrealizować założone na ten sezon cele. Życzę wam wszystkiego dobrego! – przekazał Tiilikainen w oświadczeniu opublikowanym przez klub.

Seria porażek, która przelała czarę goryczy

Ostatnie tygodnie były dla Projektu pasmem niepowodzeń. Drużyna przegrała pięć z sześciu ostatnich spotkań. Czarę goryczy przelały zwłaszcza ostatnie wyniki:

* Porażka 0:3 z Asseco Resovią Rzeszów w PlusLidze, a wcześniej w półfinale Pucharu Polski

* Przegrana 2:3 z Barkomem Każany Lwów

* Dwie porażki z rzędu w Lidze Mistrzów: 2:3 z Montpellier i 0:3 z Cucine Lube Civitanova

Piotr Gacek: Szanujemy decyzję Tommiego

Klub przyjął rezygnację szkoleniowca ze zrozumieniem. Piotr Gacek, wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy Projektu, w oficjalnym komunikacie podkreślił, że zarząd nie planował zmiany na tym stanowisku, mimo słabszych wyników.

- Mimo słabszych wyników w ostatnich tygodniach, nie dążyliśmy do zmiany na stanowisku trenera. Szanujemy jednak decyzję Tommiego i przyjęliśmy jego rezygnację. Dziękujemy za współpracę oraz wkład w rozwój drużyny. Życzymy powodzenia w dalszej karierze i w kolejnych sportowych wyzwaniach – stwierdził Gacek w komunikacie opublikowanym przez Projekt.

Operacja "Liga Mistrzów". Mecz o wszystko z Montpellier

Oobowiązki pierwszego trenera przejął Kamil Nalepka, dotychczasowy asystent Tiilikainena. Jego najbliższymi współpracownikami będą drugi szkoleniowiec Bartosz Kaczmarek oraz asystent Blair Bann. Nowy sztab nie ma czasu na spokojne wdrożenie. Już 28 stycznia, Projekt zagra przed własną publicznością rewanżowy mecz 4. kolejki Ligi Mistrzów z francuskim Montpellier. Stawka tego spotkania jest ogromna. Warszawianie zajmują obecnie trzecie miejsce w grupie. Ewentualna porażka może niemal definitywnie zamknąć im drogę do fazy pucharowej.

