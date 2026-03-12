Resovia pokonała Knack Roeselare 3:0 w pierwszym meczu play-off Ligi Mistrzów, stawiając duży krok w stronę ćwierćfinału.

Polski zespół potrzebuje wygrania zaledwie dwóch setów w rewanżu, aby zapewnić sobie awans.

Czy Resovia utrzyma dobrą formę i dopełni formalności, czy też belgijski mistrz sprawi niespodziankę?

Resovia nie miała problemów w pierwszym starciu. Jej przewaga nie podlegała dyskusji na tle rywali. Najskuteczniejszy w polskim zespole był Artur Szalpuk, który zdobył 16 punktów. To właśnie jemu przypadł tytuł MVP zawodów. Dobrze punktował także Karol Butryn, który uzyskał 12 oczek.

- To dobra zaliczka przed rewanżem - powiedział Szalpuk po pierwszym meczu, cytowany przez PAP. - Zagraliśmy bardzo dobrze zespołowo. Naprawdę dobrze zagrywaliśmy. Gdy dobrze to robimy, to inne elementy także funkcjonują trochę inaczej. Wydaje mi się, że rywale nie pokazali potencjału w tym elemencie. Na pewno nic nie jest zamknięte. Na wyjazdach gramy gorzej, ale będziemy walczyli – dodał.

Artur Szalpuk: Potrzebne nam są dwa sety

Jednak przed rewanżem ekipa z Rzeszowa ma wszystko w swoich rękach. Żeby znaleźć się w ćwierćfinale potrzebuje dwóch zwycięskich setów. Jeśli Resovia zagra tak dobrze, jak u siebie, to nie powinna mieć problemów z uzyskaniem korzystnego dla niej rezultatu.

- Jestem przekonany, że rywale zagrają znacznie lepiej - powtórzył Szalpuk, cytowany przez PAP. - Będą „kopali” zagrywką. Potrzebne nam są dwa sety. Jeżeli nie, to mamy szansę jeszcze w złotym. Mam nadzieję, że do niego nie dojdziemy - wyznał wtedy przyjmujący rzeszowskiego klubu.

Cztery polskie kluby w Lidze Mistrzów?

W przypadku promocji rywalem Resovii będzie turecki Ziraat Bankkart Ankara. W 1/4 finału wystąpi także Warta Zawiercie, która będzie rywalizowała z włoskim zespołem Cucine Lube Civitanova. Z kolei Bogdanka Lublin zmierzy się ze zwycięzcą pary Itas Trentino - Projekt Warszawa (mecz zak. się po zamk. tego wydania gazety). Turniej Final Four zostanie rozegrany w Turynie (16-17 maja).

