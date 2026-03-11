Projekt Warszawa walczy o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale po porażce 2:3 u siebie, musi odrobić straty z Itas Trentino.

Polski zespół musi wygrać 3:0 lub 3:1, aby awansować bezpośrednio, a wygrana 3:2 oznacza złotego seta.

Czy Projekt zdoła pokonać włoską drużynę i dołączyć do Bogdanki w ćwierćfinale?

W pierwszym spotkaniu Projekt Warszawa przegrał u siebie 2:3. W stołecznym zespole skuteczny był Linus Weber, który zdobył wtedy 22 punkty. Kroku dotrzymywał mu duet: Kevin Tillie i Bartosz Bednorz. Wywalczyli po 15 punktów.

Firlej i Wojtaszek wskazują klucz do sukcesu

Po tym Projekt zaliczył kolejne potknięcie. Tym razem nie dały rady w stolicy Bogdance Lublin w hicie PlusLigi. Mistrzowie Polski zwyciężyli 3:1. Czy warszawski zespół zdoła zatem pozbierać się na rewanż z Trentino?

- Na pewno musimy zagrać znacznie równiej - powiedział Jan Firlej w Polsacie Sport. - W meczu z Trentino mieliśmy swoje wzloty i upadki. Może nie tak duże jak z Bogdanką. Na pewno musimy ustabilizować tę grę i to jak najszybciej. Mecze pokazują, że nam nie brakuje umiejętności i jest forma. Ale dla mnie jest to nie do zrozumienia, że aż tak jest zmienna. Mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i powalczymy o ten awans do ćwierćfinału - dodał rozgrywający warszawskiego klubu.

Doświadczony Damian Wojtaszek także był zawiedziony porażką z Bogdanką. Zwrócił uwagę na to, jak należy zagrać z włoskim klubem.

- Nie wiem, jak wyglądało przyjęcie czy nas rozstrzelali, czy nie - tłumaczył Damian Wojtaszek w Polsacie Sport. - Ale na pewno będzie Trentino zagrywało podobnie tak jak drużyna z Lublina, która ma w swoim składzie dobrych zagrywających. Podobnie jak Trentino. Będziemy musieli po prostu gdzieś te piłki, które będą mocno zagrywać, zostawić na swoim boisku. Zagrać o blok, wyasekurować - to jest ten styl, którego teraz uczymy się. I wyprowadzać kontry, kiedy będą możliwe - analizował libero stołecznej ekipy.

Jaka jest droga do ćwierćfinału? Scenariusze awansu

Jeśli Projekt marzy o awansie do ćwierćfinału, to powinien zwyciężyć 3:0 lub 3:1 w rewanżu. Gdyby natomiast wygrał 3:2, to wtedy o kwestii promocji do najlepszej ósemki zadecyduje złoty set. Jedno jest pewne: w 1/4 finału na zwycięzcę tej rywalizacji czeka Bogdanka.

O ćwierćfinał powalczy także Resovia, która 12 marca zmierzy się na wyjeździe z Knack Roeselare. W pierwszym spotkaniu Rzeszowianie pokonali mistrza Belgii 3:0 i do awansu potrzebują tylko dwóch zwycięskich setów. W kolejnej fazie rywalem będzie Ziraat Bankkart Ankara. Na tym etapie wystąpi także Warta Zawiercie, która będzie rywalizowała z Cucine Lube Civitanova.

