Rozważał grę w Rosji, ale wraca do Polski! Sensacyjny transfer Fabiana Drzyzgi

Fabian Drzyzga wyjechał z Polski w 2024 roku i wylądował w Turcji.

Na początku tego roku utytułowany rozgrywający zdradził, że rozważał grę w Rosji.

- Komuś się to może nie podobać, ale ostatecznie to jest moje życie - stwierdził w głośnym wywiadzie dla portalu "Siatkarskie Ligi".

Ostatecznie Drzyzga kontynuował karierę w Turcji, a już niedługo wróci do Polski!

Fabian Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, znów w PlusLidze

"Według moich informacji, Fabian Drzyzga w sezonie ligowym 2026/2027 zostanie nowym zawodnikiem Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski!" - poinformował w poniedziałek na portalu X Jakub Balcerzak, ceniony siatkarski ekspert. Te wieści potwierdza także m.in. Sara Kalisz z TVP Sport, a sensacyjny transfer dwukrotnego mistrza świata na przyszły sezon ma być już dopięty.

Polski siatkarz grał w Rosji i rozważał powrót! Zaskoczył w sprawie Rosjan. "Czym są winni?"

Dopiero co rozważał powrót do Rosji

Przypomnijmy, że Drzyzga po raz pierwszy wyjechał z Polski w 2017 roku. Po trzech latach w Grecji i Rosji wrócił do Asseco Resovii Rzeszów, skąd ponownie wyjechał za granicę w 2024 roku. Tym razem do Turcji - z Fenerbahce sięgnął po krajowy puchar i brązowy medal w lidze, ale po sezonie 2024/2025 rozważał powrót do Rosji.

- Na pewno niektórym spadł kamień z serca, że nie poszedłem do Rosji, ale to nie oznacza, że mi również - podsumował w niedawnej rozmowie z portalem "Siatkarskie Ligi", wybierając ostatecznie drugi sezon w barwach Fenerbahce.

Teraz wszystko wskazuje na to, że utytułowany rozgrywający zdecydował się na powrót, tyle że do ojczyzny. Jego nowym klubem ma być Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski, czyli obecnie 11. zespół PlusLigi.