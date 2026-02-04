Wielki sukces polskich siatkarek. Mamy to! Piłkarze mogą tylko pomarzyć

DevelopRes Rzeszów awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń w siatkówce, pokonując SSC Palmberg Schwerin 3:0 w ostatnim meczu fazy grupowej.

Zespół z Rzeszowa zajął pierwsze miejsce w swojej grupie, zapewniając sobie awans do play-off.

Mimo wygranej 3:0, w poszczególnych setach DevelopRes musiał walczyć o zwycięstwo, stopniowo zwiększając swoją przewagę

DevelopRes Rzeszów w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń

W zeszłym roku minęło 30 lat od czasu, gdy polska drużyna piłkarska awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Wówczas w Champions League grało 16 drużyn podzielonych na cztery grupy. Z każdej awansowały dwa zespoły. Wśród ósemki najlepszych znalazła się Legia Warszawa, która w 1/4 przegrała z Panathinaikosem Ateny. Na kolejny awans naszej drużyny choćmy do fazy pucharowej LM ciągle czekamy... W siatkówce na takie sukcesy na szczęście tak długo czekać nie trzeba. Nasze zawodniczki znów spisały się na medal. Do 1/4 siatkarskiej Ligi Mistrzyń właśnie awansował DevelopRes Rzeszów. Siatkarki z Podkarpacia w 6. kolejce fazy grupowej pewnie pokonały SSC Palmberg Schwerin 3:0. W swojej grupie polski zespół zajął pierwsze miejsce.

Koszmar Zuzanny Góreckiej. Chłopak siatkarki już nie wytrzymał! "Aż mnie telepie"

Mimo że DevelopRes Rzeszów wygrał 3:0, to w poszczególnych setach nasze panie musiały się nieco namęczyć by odnieść zwycięstwo. Jednak z seta na set przewaga naszych zawodniczek wzrastała. W pierwszym siatkarki z Rzeszowa wygrały 25:23, w drugim - 25:21, a w trzecim - 25:19.

DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin. Składy

DevelopRes Rzeszów: Julita Piasecka, Dominika Pierzchała, Katarzyna Wenerska, Laura Jansen, Oliwia Sieradzka, Laura Heyrman – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Taylor Bannister, Karina Chmielewska, Marrit Jasper, Magda Kubas, Svitlana Dorsman, Nelly Adamczewska. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

Śliczna polska siatkarka w efektownej sesji! Te zdjęcia Pauliny Damaske powalają

SSC Palmberg Schwerin: Marije Ten Brinke, Mia Kirchhoff, Leana Grozer, Britte Stuut, Helena Kok, Hannah Kohn – Florien Reesink (libero) oraz Annegret Hoelzig, Vedrana Jaksetić, Anna Artyshuk, Iris Vos. Trener: Felix Koslowski.

Galeria: Katarzyna Skowrońska w obskurnej wannie i inne zdjęcia pięknej siatkarki

32